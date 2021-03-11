Yerli aşı virüsün mutant geçirmiş hallerine de etkili olacak mı? TÜBİTAK açıkladı!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin faz çalışmalarını hızlandırdığı yerli aşısına geçmek için gün saydığı şu günlerde aşının mutant virüse karşı etkili olup olmayacağı da vatandaşlar arasında büyük merak konusu oldu. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal tarafından yapılan bir açıklamada ise aşının mutanta uğrayan virüs üzerinde göstereceği etkilerin detayları paylaşıldı.
"MUTANT VİRÜSLERE KARŞI DA ETKİLİ OLARAK HAZIRLANDI"
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yerli aşının üretimlerinin mutanta uğramış virüslere karşı etkili olacak şekilde tasarlandığını söyleyerek, Türkiye'nin sadece yeni teknolojiyi takip etme noktasında olmadığını daha güç koşullara yönelik olarak ta geliştirilecek ihtiyaçları tasarlayabilecek noktada olduğunu belirtti.