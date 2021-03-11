İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti

Yerli aşı virüsün mutant geçirmiş hallerine de etkili olacak mı? TÜBİTAK açıkladı!

Türkiye tarafından geliştirilen yerli aşıyla ilgili önemli bir açıklama yapan TÜBİTAK, aşının virüsün mutant geçiriş hallerinde de etkili olup olmayacağı konusunda detaylı bilgiler paylaştı.

11 Mart 2021 Perşembe 14:33
Yerli aşı virüsün mutant geçirmiş hallerine de etkili olacak mı? TÜBİTAK açıkladı!
Takip Et:

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin faz çalışmalarını hızlandırdığı yerli aşısına geçmek için gün saydığı şu günlerde aşının mutant virüse karşı etkili olup olmayacağı da vatandaşlar arasında büyük merak konusu oldu. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal tarafından yapılan bir açıklamada ise aşının mutanta uğrayan virüs üzerinde göstereceği etkilerin detayları paylaşıldı.

"MUTANT VİRÜSLERE KARŞI DA ETKİLİ OLARAK HAZIRLANDI"

Dünya genelinde virüse karşı hangi tip aşılar geliştiriliyorsa Türkiye'de de aynı çalışmaların yapıldığını belirten Hasan Mandal, sadece Türkiye'de tasarım noktalarında farklılıklar olduğunu söyledi. Geliştirilen yerli aşının özellikle mutanta uğramış virüslere karşı daha hızlı bir biçimde kullanılabilmesi ve 4 bölgeye birden etkili olacak şekilde tasarımlarının yapıldığını kaydeden Mandal, şu anda Faz-2 çalışmalarının devam ettiği aşının Nisan ayının sonuna doğru Faz-3'e başlanması planlandığını bildirdi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yerli aşının üretimlerinin mutanta uğramış virüslere karşı etkili olacak şekilde tasarlandığını söyleyerek, Türkiye'nin sadece yeni teknolojiyi takip etme noktasında olmadığını daha güç koşullara yönelik olarak ta geliştirilecek ihtiyaçları tasarlayabilecek noktada olduğunu belirtti.



Son Güncelleme: 11.03.2021 14:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAKYERLİ AŞIMutant VirüsMutant Virüse Etkilimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erotomani nedir? Masumiyet dizisi Erotomani hastalığı nedir? Erotomani tedavisi var mı, nasıl anlaşılır?
Erotomani nedir? Masumiyet dizisi Erotomani hastalığı nedir? Erotomani tedavisi var mı, nasıl anlaşılır?
SGK ile karşılanan ücretsiz ilaçlar listesine 29 ilaç eklendi
SGK ile karşılanan ücretsiz ilaçlar listesine 29 ilaç eklendi
Koronavirüs ilacı Molnupiravir çalışmaları ne durumda? Molnupiravir koronavirüse çare olacak mı?
Koronavirüs ilacı Molnupiravir çalışmaları ne durumda? Molnupiravir koronavirüse çare olacak mı?
Ayak kokusu nasıl oluşur? Ayak kokusunu önlemek için pratik çözüm önerileri
Ayak kokusu nasıl oluşur? Ayak kokusunu önlemek için pratik çözüm önerileri
Yüz yüze eğitimde okullarda görülen vaka sayıları belli oldu mu?
Yüz yüze eğitimde okullarda görülen vaka sayıları belli oldu mu?
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 8 Mart günlük aşı ve doz sayıları
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 8 Mart günlük aşı ve doz sayıları

Popüler Haberler

Pişti programı ne zaman başlayacak? TV8 Pişti programı yayın tarihi ve sunucuları
Bim Polosmart taşınabilir şarj aleti ürün yorumları ve incelemeleri
Emanet dizisinin final tarihi belli oldu mu? Kaç bölüm daha devam edecek?
TJK 11 Mart 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
En uygun kredi veren bankalar listesi 11 Mart 2021 Perşembe
Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir - Bjk maçı muhtemel 11'ler
Survivor'ın yeni bölüm fragmanı Çağrı Atakan yarışmadan yollanacak mı?
2021 Ecrimisil hesaplama tablosu ve Arsa, tarım arazisi fiyatları
Reyting sonuçları 10 Mart Çarşamba TV'de en çok ne izlendi? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu?
Doya Doya Moda bitiyor mu? TV8 Doya Doya Moda All Star ne zaman başlayacak?
SGK yeni doğan çocuk parası başvurusu nasıl yapılır ve çocuk parası nasıl alınır?
2021 Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri neler?
2021 LOL Urf modu gelecek mi? LOL URF modu ne zaman gelir?
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şafak Mahmutyazıcıoğlu hala evli mi?
EYT yasası çıkarsa kimleri kapsar? 2021
Bugün hangi maçlar var? 11 Mart Perşembe kimin maçı var?
Ziraat Bankası KPSS şartsız memur alımı başvuru şartları neler?
Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Canlı yayında açıkladı!
Yatay geçişler ne zaman başlıyor? 2021 yatay geçişte nelere dikkat edilir?
Müge Anlı 11 Mart Perşembe canlı yayını bugün ATV canlı yayın linki ve YOUTUBE

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.