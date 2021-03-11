Yerli aşı virüsün mutant geçirmiş hallerine de etkili olacak mı? TÜBİTAK açıkladı!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin faz çalışmalarını hızlandırdığı yerli aşısına geçmek için gün saydığı şu günlerde aşının mutant virüse karşı etkili olup olmayacağı da vatandaşlar arasında büyük merak konusu oldu. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal tarafından yapılan bir açıklamada ise aşının mutanta uğrayan virüs üzerinde göstereceği etkilerin detayları paylaşıldı.

"MUTANT VİRÜSLERE KARŞI DA ETKİLİ OLARAK HAZIRLANDI"

Dünya genelinde virüse karşı hangi tip aşılar geliştiriliyorsa Türkiye'de de aynı çalışmaların yapıldığını belirten Hasan Mandal, sadece Türkiye'de tasarım noktalarında farklılıklar olduğunu söyledi. Geliştirilen yerli aşının özellikle mutanta uğramış virüslere karşı daha hızlı bir biçimde kullanılabilmesi ve 4 bölgeye birden etkili olacak şekilde tasarımlarının yapıldığını kaydeden Mandal, şu anda Faz-2 çalışmalarının devam ettiği aşının Nisan ayının sonuna doğru Faz-3'e başlanması planlandığını bildirdi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yerli aşının üretimlerinin mutanta uğramış virüslere karşı etkili olacak şekilde tasarlandığını söyleyerek, Türkiye'nin sadece yeni teknolojiyi takip etme noktasında olmadığını daha güç koşullara yönelik olarak ta geliştirilecek ihtiyaçları tasarlayabilecek noktada olduğunu belirtti.