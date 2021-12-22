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Yerli aşı Turkovac, acil kullanım onayını aldı!

Türkiye'nin ürettiği yerli aşı Turkovac için acil kullanım onayını aldı. Aşını seri üretimi ile ilgili tüm detaylar saat 14.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

22 Aralık 2021 Çarşamba 12:48
Yerli aşı Turkovac, acil kullanım onayını aldı!
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Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Kasım tarihinde acil kullanım için başvurusunun yapıldığı yerli aşı TURKOVAC hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Koronavirüse karşı Türkiye'de üretilen Kovid-19 aşısı için acil kullanım izninin alındığı bildirildi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) yapılmış olan başvurunun hemen ardından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda bugün 'TURKOVAC' için acil kullanma onayı resmi olarak verildi. Erciyes Üniversite'si tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının acil kullanım onayını alması sonrası seri üretime geçilecek. Seri üretim ile ilgili tüm detaylarında saat 14.00'da Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.


Son Güncelleme: 22.12.2021 12:48
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Anahtar Kelimeler:
YERLİ AŞITurkovacAcil Kullanım IzniAcil Kullanım Onayı
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