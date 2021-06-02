Yerli aşı ne zaman geliyor? Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı çalışmaları için açıklama

Kısa süre önce düzenlenen kabine toplantısının ardından Sağlık Bakanlı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularına yanıt buldu. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı için konuşma yapan Koca, aşının şu an Faz-3 çalışmasına geldiğini açıkladı. Faz- 1 ve Faz-2 çalışmalarında başarılı olan aşı Türk halkını sevindirirken vatandaşlar bir an önce yerli aşı olmak için gün sayıyor.

“Vatandaşımızın bir kısmı yerli aşıyı bekliyor.”

Faz-3 çalışmaları doz üretimini tamamladığını açıklayan Koca, “Eylül ayında ilk aşımız kullanılabilir olsun istiyoruz. Nazal aşı çalışılıyor, protein üretimi tamamlandı. Burada özellikle verimliliği artırmak önemliydi, bu başarıldı.” ifadelerini kullandı.

Türkiye için 2 veya 3 aşı tercih hakkı sunulduğunu söyleyen Koca, Almanya’da bu durumun olmadığını açıkladı. Koca, “Eylül’de yerli aşı devreye girdiğinde biz zaten herkesi aşılamış olacağız. O dönemde yerli aşı daha çok hatırlatıcı doz olarak devreye girecek. Vatandaşımızın bir kısmı yerli aşıyı bekliyor.” dedi.

Eylül ayı gibi yerli aşının kontrollerinin tamamlanacağı kesinleşirken vatandaşlar sabırlı şekilde yerli aşıyı beklediğini açıklıyor. Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin başarısı olan yerli aşı aynı zamanda TÜSEB ve Sağlık Bakanlığı ile beraber çalışıyor.