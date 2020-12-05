Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim

Yerli aşı adayları içerisinde uygulanmaya en yakın ve insan deneyleri başlatılan Faz 1 kapsamındaki ilk doz, 44 gönüllüye Kasım ayının başında uygulandı. Önemli yan etkilere rastlanmayan ilk doz uygulamasından sonra ikinci doz 26 Kasım’dan itibaren gönüllülere yapılmaya başlandı.

‘’Bu aşıyı insanlarımıza tavsiye ediyorum’’

Merkez Müdürü: ‘Aşı çalışmaları olumlu gidiyor’

Aşı çalışmalarını duyduktan sonra gönüllü olarak yararlı olmak istediğini belirten Koparan, daha önce korona virüse yakalanmadığını ve önlem almak için gönüllü olduğunu söyledi. Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu anlatan Koparan ‘’Bu aşıyı insanlarımıza tavsiye ediyorum. Bu aşıyı vurulun. Çok ölü oluyor ve bu durum bizi üzüyor.’’ dedi.

Mahir Koparan’ın durumuyla ilgili bilgiler veren İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, Mahir Bey’e ikinci doz aşısının uygulandığını belirterek ‘’İlk 4 gönüllüde dozumuz belliydi. Mahir Bey, yüksek doz uyguladığımız gönüllülerden birisiydi. Hiçbir yan etki görmedik.’’ dedi.

Aşı çalışmalarının şuana kadar çok olumlu gittiğini anlatan İnal, ‘’Bu yerli aşımızın güvenli olduğunu gösteren bir durum.’’ diye konuştu.