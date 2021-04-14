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​Yerli aşı da acil kullanım onayı olabilir mi? Yerli aşıda son durum ne?

Yerli aşıdan gelen haber heyecanlandırdı. Erciyes Üniversitesi’nde, insan denemelerine geçilen korona virüs aşısında Faz-3 aşamasına geçilmiş durumda. Rektör Prof. Mustafa Çalış, “Faz-3 aşaması güvenlik verileri iyi çıkarsa kullanıma geçeceğiz. Çin aşısı da Faz-3 devam ederken, belli güvenlik aşamasından sonra ‘acil kullanım’ ile onay almıştı. Yerli aşımızda da böyle bir şey olabilir” açıklamasını yaptı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 14:23
​Yerli aşı da acil kullanım onayı olabilir mi? Yerli aşıda son durum ne?
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kontrolündeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından korona virüse karşı geliştirilen yerli Kovid-19 aşısından heyecanlandıran bir haber geldi. Faz-1 aşaması 44 gönüllü üzerinde yapılan, Faz-2 aşaması da 250 gönüllü üzerinde tamamlanan aşı çalışmalarından şu an elde edilen sonuçların raporlanması aşaması ise devam ediyor.

Sıra Faz-3’te

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’da yerli aşıda geldikleri aşamayı değerlendirdi. Faz-1 aşamasını başarıyla geçtiklerini, Faz-2 aşamasının da başarılı geçeceğine inandığını söyleyen Çalış, tüm faz çalışmalarının bağımsız denetleme kurulu, etik kurulu ve Sağlık Bakanlığı’na raporlandığını söyledi. Mustafa Çalış, “Biz Faz-1 ile ilgili raporlarımızı tamamladık. Bu raporlama sonucunda da inşallah hem güvenlik hem de etkinlik başarılı bir şekilde ortaya çıktıktan sonra Faz-3 aşamasına geçileceğini düşünüyorum” diye açıklama yaptı.

30 merkezde çalışma yapılıyor

Faz-3 çalışmalarından da bahseden Mustafa Çalış şunları hatırlattı: “Faz-3 aşamasını tek bir merkez ve üniversitenin yapmasının imkanı yok. Faz-3 çalışması Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı koordinasyonunda yapılacak. Bizim tahminimiz bunun en az 20-30 merkezde yürütüleceğini düşünüyoruz. Yurt dışından da birkaç merkezin buna dahil olacağını tahmin ediyoruz. Biz Erciyes Üniversitesi olarak Faz-3 aşamasında yer almak istiyoruz ve alacağımızı da düşünüyoruz” dedi.

Kullanmaya başlayacağız

“Faz-3 aşamasındaki güvenlik verileri iyi çıkarsa kullanıma geçeceğiz. Ülkemizde kullanılan Çin aşısı da Faz-3 aşaması devam ederken belli güvenlik aşamasından sonra acil kullanım ile onay almıştı. Biz yerli aşımızda da böyle bir şey olabileceğini düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığımız verilere bakarak bu durumu takdir edecek. Faz-3 aşaması 2-3 ay sürer; ama bu hangi aşamada tamamen kullanıma sunulur bunu Sağlık Bakanlığı’mız kendi verileriyle ortaya koyacaktır.” dedi.

Sırası gelen aşıyı olsun

Aşı konusunda vatandaşları uyaran Çalış, “Özellikle ‘Hangi aşıyı olalım’ konusunda toplumun birçok kesiminden bize sorular geliyor. Hangi aşıya ulaşıyorsanız onu olun. Yani ‘Şu aşıyı ya da diğer aşıyı seçelim’ lüksümüz yok. Vatandaşlarımız bu aşılardan hangisini bulursa olmalarını isterim. ‘Yerli aşıyı bekliyoruz’ diyenler oluyor. Ben bu vatandaşlarımıza şunu söyleyebilirim. Bu çok gurur verici ama şu anda pandemi döneminde hele hele 3’üncü piki yaşarken böyle bir şey doğru değil. Sıranız geldiyse bulduğunuz aşıyı olun” dedi.



Son Güncelleme: 14.04.2021 14:23
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AşıKoronavirüs AşısıERÜ
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