Yeniden kapanma mı geliyor? Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar...

Yaklaşık iki senedir Covid-19 ile mücadele ederken aşıların gelmesi ile az da olsa insanlar rahatlamaya başlamıştı. Lakin son günlerde vakaların yine artmaya başlaması korkuya sebep oldu. İlk önce Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı sonra da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sinyalleri vermeye başladı. Dolayısıyla kısıtlamalar yeniden gündeme gelmeye başladı.
Kısıtlamalar geri mi gelecek?
Sağlık Bakanı’ndan açıklama geldi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının artışı ile alakalı konuştu. Koca, son 24 saatte 52 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 bin 586 yeni vakanın olduğunu dile getirdi. Bakan, vakaların artışa geçtiğini ve herkesin gerekli tedbiri alması gerektiğini duyurdu.
Son Güncelleme: 24.07.2021 23:14