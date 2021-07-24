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Yeniden kapanma mı geliyor? Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar...

Covid-19 ile mücadelede önlemler azaltılırken tekrar yeni önlemlerin alınacağına ilişkin sinyaller verilmeye başlandı. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan sonra da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeniden kapanma sinyallerini verdi. Peki yeniden kapanma olacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

24 Temmuz 2021 Cumartesi 23:14
Yeniden kapanma mı geliyor? Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar...
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Yaklaşık iki senedir Covid-19 ile mücadele ederken aşıların gelmesi ile az da olsa insanlar rahatlamaya başlamıştı. Lakin son günlerde vakaların yine artmaya başlaması korkuya sebep oldu. İlk önce Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı sonra da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sinyalleri vermeye başladı. Dolayısıyla kısıtlamalar yeniden gündeme gelmeye başladı.

Kısıtlamalar geri mi gelecek?

Kısıtlamaların kalkması ile beraber vatandaşlar yaz ayları için tatil bölgelerine akın etmeye başlamıştı. Bunun üzerine vakaların artışa geçmesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmıştı. Erdoğan, “Kafeleri açın diyorlardı. Açtık da ne oldu? Vaka sayılarında artış!” dedi ve kapanmaların yeniden geleceği sinyallerini verdi.

Sağlık Bakanı’ndan açıklama geldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının artışı ile alakalı konuştu. Koca, son 24 saatte 52 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 bin 586 yeni vakanın olduğunu dile getirdi. Bakan, vakaların artışa geçtiğini ve herkesin gerekli tedbiri alması gerektiğini duyurdu.  


Son Güncelleme: 24.07.2021 23:14
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Anahtar Kelimeler:
KapanmaFahrettinkocaCovid-19
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