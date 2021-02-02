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Yeni yasaya göre malulen emeklilik şartları nasıldır? Malulen emeklilik hastalık yüzdeleri

Erken emekli olma şartları neler? Nasıl erken emekli olunur? Malulen emekli olma şartları neler? Kimler malulen emekli olabilir? Malulen emekli olmak için ne kadar prim gerekli? İşgücü kaybı olan kişiler nasıl malulen emekli olabilir? Malulen emekli olmak için yüzde kaç engel oranı gerekli? Varandaşlar yeni çıkarılan yasaya göre erken emekli olma şartlarını ve malulen emekli olma şartlarının neler olduğunu merakla araştırıyorlar.

02 Şubat 2021 Salı 09:10
Yeni yasaya göre malulen emeklilik şartları nasıldır? Malulen emeklilik hastalık yüzdeleri
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Çıkarılan Yeni Yasaya Göre Malulen Emekli Olma Şartları Neler? Malulen Emeklilik Şartları Tablosu Nedir?

Vatandaşlar yeni çıkarılan yasaya göre yayımlanan malulen emeklilik şartlarını ve tablosunu merakla araştırıyorlar. Erken emekli olmak için gereken prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarının neler olduğunu ve malulen emekli olma şartları herkes tarafından araştırılıyor.

Eğer ilk sigorta, bağkur v.s. prim ödemeye başladığınız zamandan önce meydana gelen bir hastalığınız varsa malulen emeklilik yerine vergi indiriminden emeklilik kapsamında emekli olmak mümkündür.

Malulen Emeklilik Şartları Neler?

Herkes malulen emekli olmak için hangi şartların sağlanması gerektiğini ve izleyecekleri yolları araştırıyor.

Malulen emekli olma şartları ise;

  • İlk sigorta girişi veya bağkur girişinin üzerinden en az 10 yıl geçmesi ve bu 10 yıllık zaman süresince en az 1800 gün prim günü olması gereklidir.
  • Bu prim günleri ve sigorta süresi şartları malulen emekli olmak için yeterli olmamaktadır.
  • Emekli olabilmeniz için ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu tarafından işgücü kaybınızın da en az %60 ve üzerinde olduğunun onaylanması gereklidir.
  • Başvur yapacak kişi bakıma muhtaç ve ağır engelliyse 10 yıllık süre şartı aranmamaktadır. Başvuru yapabilmesi için 1800 gün prim olması yeterlidir.
  • Bağkuru bulunan başvuru sahiplerinin malulen emeklilik için başvurularının olması için ödeme vadesi geçen prim borcunun olmaması gereklidir.

Yeni Yasaya Göre Malulen Emekli Olma Şartları Neler?

Yukarıdaki şartlar yeni çıkarılan yasaya göre gerekli olan şartlardır.

Malulen Emeklilik Başvurusu Nereye Yapılıyor?

Malulen emekli olmak isteyen ve istenilen şartları sağlayan vatandaşlar malulen emeklilik başvurusunun nereye yapılacağını araştırıyorlar.

Başvuru yapacak kişilerin malulen emeklilik formu ile son çalışılan Sosyal Güvenlik Merkezi’ne yapılmaktadır. Başvuruda;

  • Eğer mevcutsa son 6 ay içerisinde alınmış olan heyet raporu,
  • Başvuru yapan kişi erkek ise askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge olması yeterlidir.

Malulen emeklilik başvurusu onaylanmayan, işgücü % 60 ‘ın altında veya hastalığı işe girmeden önce olmasından dolayı erken emeklilik hakkından yararlanamaya kişiler, engel durumları %40 ve üzeri ise vergi indiriminden de yararlanıyorlarsa belirlenen şartları sağlamaları durumunda emekli olabilmeleri mümkündür.

Erken Emeklilik Şartı Tablosu!

Malulen emekli başvurunuz onaylanmazsa ya da hastalığınız işe girişten, bağkura başlamadan önce v.s. ise ve en az %40 ve ya üzeri raporunuz varsa yaş şartı olmadan emekli olabilirsiniz. Bu durumda iseniz en az 15 yıldan beri sigortalı olmanız ve 3960 günü tamamlamanız durumunda emekli olabilirsiniz.

  • Engel oranı %40 ila 49 arasında olan kişilerin 18 yıl boyunca sigortalı olması ve bu 18 yıl içinde en az 4680 gün sigorta primlerinin veya bağkur primlerinin olması gereklidir.
  • %50 ila 59 oranında engel durumu teşkil eden sağlık raporu bulunanlar 16 yıl içinde sigortalı olmaları ve toplam 4320 gün primlerinin olması gereklidir.

Yukarıdaki şartların hepsi bağkurlu olanlar için geçerlidir. Sigorta ilk başlangıç tarihinize göre ssk kapsamında engelli emeklilik şartlarınıza aşağıdaki vergi indirimi emeklilik tablosundan göz atabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 09:10
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Malulen EmeklilikErken EmeklilikMalulen Emeklilik OranıSGKBağkurPrim
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