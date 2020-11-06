İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Yeni pandemi tedbirleri ve yasakları neler?

Ülkemizde Covid-19 vakalarının artmasıyla birlikte yeni tedbirler alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi sürecinde uygulanacak olan yeni tedbirleri açıkladı...

06 Kasım 2020 Cuma 17:41
Yeni pandemi tedbirleri ve yasakları neler?
Takip Et:

Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden insanların giderek artış göstermesi sonrasında bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan kabine sonrasında salgına yönelik yeni tedbirler alındığı ifade edildi.


Türkiye’de Covid-19’un ikinci dalgasının ortaya çıkmasıyla birlikte vaka sayıları artmaya, hayatını kaybedenler çoğalmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan vaka sayılarını düşürmek adına yeni tedbirleri açıkladı. Alınan kararlar doğrultusunda kamuda esnek mesai uygulamasının teşvik edileceği belirtildi.

Erdoğan yaptığı açıklamalarında aşı çalışmalarının devam ettiğini ve yurt dışında üretilen aşıların sene sonunda Türkiye’de kullanılmaya başlanacağını beklediğini ifade etti. Yerli aşıların da son baharda kullanıma hazır olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulamasının teşvik edileceğini dile getirdi. Pazar ve market gibi yoğun insanların olduğu yerlerde denetimin çoğaltılacağını aktararak "Paket servis hariç lokanta, pastane gibi yerler ile berber, nikah salonu, düğün salonu, sauna, intenet kafe, tiyatro vb. işyerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecek” açıklamasında bulundu.



Son Güncelleme: 06.11.2020 17:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanlığıPandemiTedbir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'da kuş gribi paniği
Japonya'da kuş gribi paniği
Sunucu İkbal Gürpınar koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
Sunucu İkbal Gürpınar koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
İçişleri Bakanı Soylu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Covid-19 test sonuçları pozitif!
İçişleri Bakanı Soylu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Covid-19 test sonuçları pozitif!
Oyuncu Tuvana Türkay koronavirüse yakalandı
Oyuncu Tuvana Türkay koronavirüse yakalandı
Sağlık bakanı uyardı! Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaşarak uyarılarda bulundu!
Sağlık bakanı uyardı! Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaşarak uyarılarda bulundu!
Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi
Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi

Popüler Haberler

Badem göz estetiği fiyatları ne kadardır? Badem göz estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Yeni pandemi tedbirleri ve yasakları neler?
Kefilsiz kredi nasıl alınır? 2020 Kefilsiz kredi şartları
TRT 2 Yılmaz Erdoğan ile Öğrence programı konusu ve formatı
En iyi Netflix dizileri ve konuları
Alev Alev dizisi tekrar bölümleri hangi günler yayınlanıyor?
Yeni dizi Defne ile Son Gece oyuncu kadrosu!
Sabıka kaydı polis ve bekçiliğe engel midir? 2020 Aile bireylerindeki sabıka bekçi ya da polis olmaya engel mi?
Seksenler Rukiye kaç yaşında, nerelidir, kimdir? Rukiye hakkında bilgiler
Gratis Mor Fırsat indirimli ürünler kampanyası
AÖF yaz okulu tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi yaz okulu için tarihleri açıkladı!
Asgari ücretle çalışan vatandaşlara ek ödeme müjdesi verildi!
Başvuranlara Devletten 1500 TL 2500 TL ve 15 bin TL Nakit para desteği
Grand Theft Auto (GTA) film konusu ve vizyon tarihi
Berat kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2020 diyanet dini günler ve kandil geceleri tarihleri
Hünkar Yaman diziden ayrıldı mı, öldü mü, neden ayrıldı? Vahide Perçin neden ayrıldı, ayrılıyor mu?
Sol Yanım dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi bitecek mi, final mi yapacak? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Yasak Elma Çağatay kimdir? Berk Oktay Çağatay rolü ile ekranda olacak
Şartlı eğitim yardımı nedir? Şartlı eğitim yardımı alma şartları
Show TV Çocuktan Al Haberi yeni çocukların isimleri ve tanıtımı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.