Yeni pandemi tedbirleri ve yasakları neler?

Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden insanların giderek artış göstermesi sonrasında bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan kabine sonrasında salgına yönelik yeni tedbirler alındığı ifade edildi.

Türkiye’de Covid-19’un ikinci dalgasının ortaya çıkmasıyla birlikte vaka sayıları artmaya, hayatını kaybedenler çoğalmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan vaka sayılarını düşürmek adına yeni tedbirleri açıkladı. Alınan kararlar doğrultusunda kamuda esnek mesai uygulamasının teşvik edileceği belirtildi.

Erdoğan yaptığı açıklamalarında aşı çalışmalarının devam ettiğini ve yurt dışında üretilen aşıların sene sonunda Türkiye’de kullanılmaya başlanacağını beklediğini ifade etti. Yerli aşıların da son baharda kullanıma hazır olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulamasının teşvik edileceğini dile getirdi. Pazar ve market gibi yoğun insanların olduğu yerlerde denetimin çoğaltılacağını aktararak "Paket servis hariç lokanta, pastane gibi yerler ile berber, nikah salonu, düğün salonu, sauna, intenet kafe, tiyatro vb. işyerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecek” açıklamasında bulundu.