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Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!

Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan bazı bilgiler açıklandı. Bulaşıcılık durumu nasıl? Etkileri neler? Haberimizde...

21 Aralık 2020 Pazartesi 22:16
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
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Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan bazı bilgiler!

Koronavirüsün mutasyona uğramasına ilişkin merak edilen özelliklerinin bir kısmı açıklanmış halde. İlgiltere'de başlayıp ardından üç farklı ülkede rastlanana mutasyona uğramış koronavirüs yüzde yetmiş oranında bulaşma hızı olduğu açıklandı. 

Bir diğer özellikler ise şu şekilde sıralanıyor:

-%70 oranında daha bulaşıcı 

- R0 oranında artış ~ +0,4

- Genetiğinde benzersiz değişiklikler tespit edildi.

- Londra'daki son vakaların %62'sini kapsıyor.

- ACE-2 bağlanma afinitesini artırıyor.



Son Güncelleme: 21.12.2020 22:16
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsMutasyonYeniIngiltere
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