Yeni hafta kabine ve Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Covid19 için yeni yasaklar olacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasakları gelecek mi?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni kararlar alınacak mı?

Covid-19 önlemleri kapsamında değerlendirilen konular kabine toplantısında gündeme alınıyor. Geçen haftaki toplantı sonrası Erdoğan yeni tedbirlerden bahsetmişti. Sonraki kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ve alınacak yeni kararlar merak edilmektedir.

Geçen hafta başı Covid-19 vakalarında gözlenen artışın ardından bilim kurulu önemli tavsiyelerde bulunmuştu. Toplantı ardından yeni kısıtlamaları Erdoğan açıklamıştı.

Kısıtlamalarla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde yayınlanmıştı.

BİLİM KURULU TOPLANTISI DÜN GERÇEKLEŞTİ

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeni haftaya dair bilim kurulu toplantısı dün Sağlık Bakanının katılmasıyla gerçekleşmiş oldu. Fahrettin Koca toplantı sonrası pozitif vaka sayısını duyurdu.

Bir sonraki toplantının tarihine dair resmi bir açıklama olmasa da 30 Kasım 2020 Pazartesi ya da 1 Aralık 2020 Salı günü olacağı tahmin edilmektedir.

Sağlık Bakanı yeni tedbirler alınıp alınmayacağı konusunda 10 günlük süre sonrası ilk tedbirlerin etkilerini görmek için beklenmesi gerektiğini belirtti. Bu hafta farklı yasakların geleceği düşünülmüyor.

Geçen haftanın başlarında alınan önlemlerin sonuçlarının kesinleşmesi sonucunda tedbirlerin artacağı artmayacağı bir sonraki toplantıda belli olabilir.