İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı...
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
Mersin'de korkutan patlama
Son Dakika
Mersin'de korkutan patlama

Yeni hafta kabine ve Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Covid19 için yeni yasaklar olacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasakları gelecek mi?

Koronavirüs tedbirleri kabine toplantısında değerlendirilmiştir. Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı 10 günlük tedbirlerin sonuçlarına göre belli olacak. Yeni yasakların geleceği düşünülmüyor.

28 Kasım 2020 Cumartesi 23:04
Yeni hafta kabine ve Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Covid19 için yeni yasaklar olacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasakları gelecek mi?
Takip Et:

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni kararlar alınacak mı?

Covid-19 önlemleri kapsamında değerlendirilen konular kabine toplantısında gündeme alınıyor. Geçen haftaki toplantı sonrası Erdoğan yeni tedbirlerden bahsetmişti. Sonraki kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ve alınacak yeni kararlar merak edilmektedir.

Geçen hafta başı Covid-19 vakalarında gözlenen artışın ardından bilim kurulu önemli tavsiyelerde bulunmuştu. Toplantı ardından yeni kısıtlamaları Erdoğan açıklamıştı.

Kısıtlamalarla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde yayınlanmıştı.

BİLİM KURULU TOPLANTISI DÜN GERÇEKLEŞTİ  

Yeni haftaya dair bilim kurulu toplantısı dün Sağlık Bakanının katılmasıyla gerçekleşmiş oldu.  Fahrettin Koca toplantı sonrası pozitif vaka sayısını duyurdu.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir sonraki toplantının tarihine dair resmi bir açıklama olmasa da 30 Kasım 2020 Pazartesi ya da 1 Aralık 2020 Salı günü olacağı tahmin edilmektedir.

Sağlık Bakanı yeni tedbirler alınıp alınmayacağı konusunda 10 günlük süre sonrası ilk tedbirlerin etkilerini görmek için beklenmesi gerektiğini belirtti. Bu hafta farklı yasakların geleceği düşünülmüyor.

Geçen haftanın başlarında alınan önlemlerin sonuçlarının kesinleşmesi sonucunda tedbirlerin artacağı artmayacağı bir sonraki toplantıda belli olabilir.

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 23:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kabine ToplantısıBilim KuruluCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşil yapraklı hangi sebze neye iyi gelir?
Yeşil yapraklı hangi sebze neye iyi gelir?
Sağlık Bakanı Fahretin Koca yerli aşıda güzel haberi verdi!
Sağlık Bakanı Fahretin Koca yerli aşıda güzel haberi verdi!
25 Kasım korona virüs tablosu açıklandı
25 Kasım korona virüs tablosu açıklandı
Dünya koronavirüs vaka tablosu son durum 25 Kasım 2020
Dünya koronavirüs vaka tablosu son durum 25 Kasım 2020
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
23 kasım korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka artış hızı yükselmeye devam ediyor
23 kasım korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka artış hızı yükselmeye devam ediyor

Popüler Haberler

Yeni hafta kabine ve Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Covid19 için yeni yasaklar olacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasakları gelecek mi?
Milli Piyango çekilişleri ne zamandır, hangi tarihlerde çekilir? Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama
Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı öpüşme ifşa videosu sosyal medyada gündemi salladı!
Vergi ve cezaları 2021 artış oranı kaç oldu?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 29 Kasım 2020 Pazar canlı maç yayın saatleri
Kalk Gidelim bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Hafta sonu marketler açık mı, marketler saat kaça kadar açık?
2021 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2021 asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Telefon ile Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama işlemleri
Kanalların yayın akışları 24 Aralık Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Biberiye bitkisinin faydaları nelerdir? Biberiye çayı kilo verdirir mi?
Vakıflar Genel Müdürlüğünden aylık 914 TL para yardımı! VGM yardım başvuru şartları neler?
Servant 2. sezon ne zaman başlayacak? Servant yeni sezon fragmanı ve konusu
Akıncı dizisi ne zaman başlayacak? Akıncı dizisi konusu ve yayınlanacağı kanal
Çocukluk dizisi Hanife’yi kim canlandırıyor? Nihal Menzil'ın biyografisi
Gönül Dağı dizisinin Serdar'ı Utku Ateş'in hayat hikayesi!
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher (Cengiz Bozkurt) kimdir?
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadardır?
Çocukluk dizisi Hayalet kimdir? Gerçek adı nedir? Batuhan Gelenler nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi izlendi mi? Gönül Dağı beğenildi mi, dizi devam eder mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.