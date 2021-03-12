Yeni Covid-19 ilacı geliştirildi! Hastaneye yatışlarda ve ölümlerde yüzde 85 azalma görüldü!

Firmadan gelen açıklamada, VIR-7831 ismi konulan ilaç, Califonia merkezli Vir Biotechnology ile ortak bir şekilde geliştirildi.

ABD'de acil kullanım izni istenecek

Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatma riski yüksek olduğu düşünülen 583 hastayı içeren testlerde, monoklonal antikor tedavisi, hafif ve orta vakalarda hastaneye yatış veya ölümleri yüzde 85'e varan oranlarda azaltmış, ancak ağır vakalarda fayda görülmediği için durdurulmuştur.

İlacın hem virüsün sağlıklı hücrelere girmesini engellediği hem de bağışıklık sisteminin zaten enfekte olmuş hücrelerini temizlemesine yardımcı olduğu bulunmuştur.

Kanser hastaları için önemli olarak görünüyor

Firma, ABD'de acil durum izni isteyeceğini ve başvurunun İngiltere'de yapılabileceğini söyledi.

GSK yetkilisi Dr. Hal Barron, ilacın bu faydayı hastalara sağladığından memnun olduklarını ve VIR-7831'i bir an önce sunmak istediklerini söyledi.

Monoklonal antikorlar, insanlara Kovid-19 ile enfekte olduğunda, vücut tarafından doğal olarak üretilen antikorların laboratuvarda çoğaltılmasıyla elde edilir. Son derece ümit verici bir tedavi olarak görülse de üretilemeyecek kadar pahalı olmaları, yaygın kullanımlarını sınırlayabilir.

İlaç, kanser hastaları gibi zayıflamış bağışıklık sistemine sahip kişiler için önemli görülüyor.