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Yengeçli spagetti nasıl yapılır? Yengeçli spagetti tarifi

Yengeçli spagetti nasıl yapılır? Yengeçli spagetti tarifi nedir? Yengeçler nasıl pişirilmeli ve hangi soslar kullanılmalıdır? Akşam yemeğinde yengeçli spagetti yapmak isteyenler özel tarifini merak ediyor.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:31
Yengeçli spagetti nasıl yapılır? Yengeçli spagetti tarifi
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Yengeçli Spagetti Tarifi

Malzemeler;

-1 paket dondurulmuş yengeç,

-1 buçuk yemek kaşığı zeytinyağı,

-Yarım limon,

-Bir tutam kırmızıbiber,

-Bir tutam karabiber,

-Bir paket spagetti.

Sos Malzemeleri;

-1 demet taze kişniş,


-6 çorba kaşığı zeytinyağı,

-1 yemek kaşığı elma sirkesi,

-1 büyük avokado,

-2 küçük limonun suyu,

-1 yemek kaşığı kıyılmış sarımsak,

-Bir tutam deniz tuzu,

-Bir tutam karabiber.

Yengeçli Spagettinin Yapılışı;

Sos malzemelerini bir rondonun içerisine koyun ve güzelce çekin. Sosu çektikten sonra buzdolabına koyun ve bir süre bekletin. Tavaya 1 yemek kalığı zeytinyağını kızdırın ve üzerine yengeçleri koyun. Yengeçlerin üzerine yarım limon suyunu, kırmızıbiberi ve karabiberi de koyun. Güzelce karıştırarak 8-10 dakika boyunca yengeçleri pişirin. Spagettiyi normal bir şekilde haşlayın. Daha sonra haşlanmış spagettinizi kişnişli ve avokadolu sos ile güzelce karıştırın. Yengeçler piştikten sonra spagettinin üstüne yengeçleri ekleyin ve servis edin.



Son Güncelleme: 24.08.2020 09:31
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