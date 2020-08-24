Yengeçli spagetti nasıl yapılır? Yengeçli spagetti tarifi

Yengeçli Spagetti Tarifi

Malzemeler;

-1 paket dondurulmuş yengeç,

-1 buçuk yemek kaşığı zeytinyağı,

-Yarım limon,

-Bir tutam kırmızıbiber,

-Bir tutam karabiber,

-Bir paket spagetti.

Sos Malzemeleri;

-1 demet taze kişniş,

-6 çorba kaşığı zeytinyağı,

-1 yemek kaşığı elma sirkesi,

-1 büyük avokado,

-2 küçük limonun suyu,

-1 yemek kaşığı kıyılmış sarımsak,

-Bir tutam deniz tuzu,

-Bir tutam karabiber.

Yengeçli Spagettinin Yapılışı;

Sos malzemelerini bir rondonun içerisine koyun ve güzelce çekin. Sosu çektikten sonra buzdolabına koyun ve bir süre bekletin. Tavaya 1 yemek kalığı zeytinyağını kızdırın ve üzerine yengeçleri koyun. Yengeçlerin üzerine yarım limon suyunu, kırmızıbiberi ve karabiberi de koyun. Güzelce karıştırarak 8-10 dakika boyunca yengeçleri pişirin. Spagettiyi normal bir şekilde haşlayın. Daha sonra haşlanmış spagettinizi kişnişli ve avokadolu sos ile güzelce karıştırın. Yengeçler piştikten sonra spagettinin üstüne yengeçleri ekleyin ve servis edin.