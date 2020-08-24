Yengeçli spagetti nasıl yapılır? Yengeçli spagetti tarifi

Yengeçli Spagetti Tarifi
Malzemeler;
-1 paket dondurulmuş yengeç,
-1 buçuk yemek kaşığı zeytinyağı,
-Yarım limon,
-Bir tutam kırmızıbiber,
-Bir tutam karabiber,
-Bir paket spagetti.
Sos Malzemeleri;
-1 demet taze kişniş,
-1 yemek kaşığı elma sirkesi,
-1 büyük avokado,
-2 küçük limonun suyu,
-1 yemek kaşığı kıyılmış sarımsak,
-Bir tutam deniz tuzu,
-Bir tutam karabiber.
Yengeçli Spagettinin Yapılışı;
Sos malzemelerini bir rondonun içerisine koyun ve güzelce çekin. Sosu çektikten sonra buzdolabına koyun ve bir süre bekletin. Tavaya 1 yemek kalığı zeytinyağını kızdırın ve üzerine yengeçleri koyun. Yengeçlerin üzerine yarım limon suyunu, kırmızıbiberi ve karabiberi de koyun. Güzelce karıştırarak 8-10 dakika boyunca yengeçleri pişirin. Spagettiyi normal bir şekilde haşlayın. Daha sonra haşlanmış spagettinizi kişnişli ve avokadolu sos ile güzelce karıştırın. Yengeçler piştikten sonra spagettinin üstüne yengeçleri ekleyin ve servis edin.