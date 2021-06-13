Yaz aylarında yüz için en iyi 15 güneş koruyucu krem

Cildinizde varlığını hisstemeyeceğiniz kadar hafif formüllü kremlerde, makyajsız olmak istediğiniz zamanlarda cildinizi tamamlayacak 15 ürünü sizler için listeledik.

1. Clarins Dry Touch Facial Sun Care

Antioksidanlar ve nemlendirici bitki özleriyle formüle edilmiş olan bu krem güneş koruyucu özelliğinin yanısıra bir cilt bakım ürünü olarak da kullanılmaktadır. Ciltte kullanılırken jelden yağa dönüşen yapısı ile nemlindirme sağlayarak yaşlanma etkilerinden koruyor.

2. Dr.Jart Every Sun Day UV Sunscreen

Ciltte hemen emilme özelliğiyle sunulan bu krem solgun ciltler ve koyu lekeleri canlandırıp daha dinamik bir görünüm sağlıyor.

3. Kiehl's Ultra Light Daily UV Defense

Yağsız ve kokusuz yapıda olan bu krem size SPF 50 koruma faktörü sağlarken bir yandan da makyaj öncesi sildinizin nemli kalmasını sağlıyor.

4. Chanel's Sublimage La Protection UV

Güneşin zararlı ışığından korunmak ve çevresel faktörlerden sakınmak için iyi bir tercih. Kırışıklarla ve koyu lekelerle de mücadele için iyi bir terich olan bu kremi denemelisiniz.

5. La Roche Posay Anthelios Invisible Fluid

Yüksek koruma özelliğine sahip aynı zamanda geride beyaz iz bırakmayan ve oldukça hafif bir yapıda olan bu krem UVA ve UVB ışınlarının yanı sıra cildi Kızılötesi-A ve hava kirliliğine karşı korumaktadır.

6. Murad City Skin Age Defense

Mieral yapısı ile dikkat çeken bu ürün, transparan kokusu ve haif formülü ile hasas ciltler için önde gelen tercihlerden.

7. Dr. Andrew Weil for Origins Mega Defense SPF45

8. Clinique Mineral Sunscreen Fluid

Cilde çabuk nüfus etmesiyle kirli havaya karşı nem bariyeri sağlıyor.Bunun yanında SPF 45 faktörü ile koruyucu güzellik etkisini bir arada sağlıyor.

Yüksek koruma ve ultra hafif bir formülde olan bu ürün Invisible Shield teknojiyle geliştirilmesiyle beraber ciltte görünmez bir bariyer oluşmasını sağlıyor. İçerdiği minarelli yapı ve parfümsüz oluşuyla hassa ciltler ve göz çevresinde de kullanım özelliği sunuyor.

9. Missha All Around Safe Block Essence Sun SPF 45

İçerdiği çift katlı koruma ile 7 Asya çayı özü ve 6 botanik esansla cildinize ultra bakım sağlıyor. Aynı zamanda ürün neme karşı da dayanıklıdır.

10. Shiseido Ultimate Sun Protection Lotion

Bu ürün çocuk cildi ve hassa cildine yönelik uyumlu iceriklerle formüle edilmiştir. İçerdiği meralli yapı ve Wet Force teknoloji ile su ile temas ettiğinde daha çok etkili oluyor.

11. Sisley Super Soin Solaire

İçerdiği SPF 30 ile E vitamin yönünden oldıkça zengin olan bu ürün cildi serbest radikallere karşı koruyarak kamelya yağıyla tekrar yapılandırıp shea yağıyla bakım sağlıyor.

12. Shiseido Urban Environment Tinted UV Protector

Bu ürün cildizini güneşin zararlı ışınlarından korumasına karşın makyaj yapmak istemedğiniz zamanlarda hafif kapatıcı özelliğini ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda üç çeşit rengi var.

13. La Prairie Cellular Swiss UV Protection Veil Sunscreen Broad Spectrum

Nemli cilt isteyenler için ideal bir ürün olan bu krem, hafif ama etkili bir yapıya sahip. Bu özelliği ile ciltte etkili bir kalkan oluşturuyor.

14. Laura Mercier Flawless Skin Daily Face Shield SPF 40

Güneşın rahatsız edici ışınları için iyi bir koruma özelliği sunan bu ürün Adaptogen tekonolsiyle cildi mevsim değişikliklerine karşı hazırlıyor.

15. Beauty Omelette Recover Sunscreen

Yeşil çay özü, lavanta , biberiye, papatya özü ile formüle edilmiş olan bu ürün cildin nemli kalmasını sağlayarak cildi UV ışınları ve güneş lekelerinden koruyor.