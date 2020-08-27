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Yaz aylarında serinlemek için kullanılabilecek yöntemler - Sıcak havalarda serinlemeK için neler yapılmalı?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlarımız serinlemek için neler yapılabileceğini araştırıyor. Yaz aylarında oturduğunuz yerde serinlemek için bazı yöntemleri uygulayabilirsiniz.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:58
Yaz aylarında serinlemek için kullanılabilecek yöntemler - Sıcak havalarda serinlemeK için neler yapılmalı?
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Yaz ayları iyice hayatımıza işlemeye başladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları da vatandaşlarımızı bunaltıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlarımız serinlemek için neler yapılabileceğini araştırıyor. Yaz aylarında oturduğunuz yerde serinlemek için bazı yöntemleri uygulayabilirsiniz. Bizler de sizler için yaz aylarında serinleyebileceğiniz yöntemleri sıraladık.

  • Buzdolabınızın önüne sandalye koyun. Sandalyeye oturup ayaklarınızı buzdolabına sokun.
  • Bankaların şubelerine gittiğinizde işlerinizi uzatın.
  • Vantilatörü evladınız gibi bağrınıza basın.
  • Arabanın camından kafanızı ya da ellerinizi çıkarın.
  • Ofisteyseniz klimanın kumandası hep sizde olsun.
  • AVM’lere sadece serin olduğundan gitmek.
  • Fung-hu tekniği uygulayın. Bu teknikle beyninizden soğuk kavramını çıkarın ve kafanızı buz gibi suya sokun.
  • Serin olan her yerde uyumaya çalışın.
  • Bu yaz döneminde sulu ve soğuk şakalara daha fazla tolerans gösterebilirsiniz.
  • Dondurmayı sadece yemeyin, sömürün.
  • Her gün muhakkak maden suyu içiniz.
  • Üzüm alın, dolapta dondurarak yiyin.
  • İyotlu tuz da serinletir.
  • Günde 3 litre su içmeniz iyi olur.
  • Bu sıcaklarda alkol kullanmayınız, çarpar.
  • Sıcaklarda siyah yerine daha açık giysiler giymek.
  • Sık sık pişik kremi kullanabilirsiniz.
  • Yemek yedikten sonra denize girmeyiniz.
  • Yağlı yemeklerden uzak durun.
  • Kalın, boğazlı olabildiğince sıcak bir kazak giyin, bir iki saat sonra çıkarın.
  • Rüzgar pervaneleri de iyi bir serinleme aracıdır.
  • Oto yıkamacılardaki tazyikli sular iyi bir serinleme yöntemidir.
  • Yastığınızı dolaba koyun, yatacağınız zaman çıkarın.
  • Bahçeniz varsa derin bir çukur kazın. İçine girin.
  • Duş iyi bir serinleme aracıdır.
  • Bu sıcaklarda bol bol halı yıkayın.


Son Güncelleme: 27.08.2020 17:58
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