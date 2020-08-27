Yaz aylarında serinlemek için kullanılabilecek yöntemler - Sıcak havalarda serinlemeK için neler yapılmalı?

- Buzdolabınızın önüne sandalye koyun. Sandalyeye oturup ayaklarınızı buzdolabına sokun.
- Bankaların şubelerine gittiğinizde işlerinizi uzatın.
- Vantilatörü evladınız gibi bağrınıza basın.
- Arabanın camından kafanızı ya da ellerinizi çıkarın.
- Ofisteyseniz klimanın kumandası hep sizde olsun.
- AVM’lere sadece serin olduğundan gitmek.
- Fung-hu tekniği uygulayın. Bu teknikle beyninizden soğuk kavramını çıkarın ve kafanızı buz gibi suya sokun.
- Serin olan her yerde uyumaya çalışın.
- Bu yaz döneminde sulu ve soğuk şakalara daha fazla tolerans gösterebilirsiniz.
- Dondurmayı sadece yemeyin, sömürün.
- Her gün muhakkak maden suyu içiniz.
- Üzüm alın, dolapta dondurarak yiyin.
- İyotlu tuz da serinletir.
- Günde 3 litre su içmeniz iyi olur.
- Bu sıcaklarda alkol kullanmayınız, çarpar.
- Sıcaklarda siyah yerine daha açık giysiler giymek.
- Sık sık pişik kremi kullanabilirsiniz.
- Yemek yedikten sonra denize girmeyiniz.
- Yağlı yemeklerden uzak durun.
- Kalın, boğazlı olabildiğince sıcak bir kazak giyin, bir iki saat sonra çıkarın.
- Rüzgar pervaneleri de iyi bir serinleme aracıdır.
- Oto yıkamacılardaki tazyikli sular iyi bir serinleme yöntemidir.
- Yastığınızı dolaba koyun, yatacağınız zaman çıkarın.
- Bahçeniz varsa derin bir çukur kazın. İçine girin.
- Duş iyi bir serinleme aracıdır.
- Bu sıcaklarda bol bol halı yıkayın.
Son Güncelleme: 27.08.2020 17:58