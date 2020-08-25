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Yaz aylarında sağlıklı ve düzenli beslenmenin ipuçları

Yaz aylarında beslenme büyük önem taşımaktadır. Kaybedilen sıvının kazanılması için bol sıvı içeren besinlerin tüketilmesi gerekmektedir.

25 Ağustos 2020 Salı 10:45
Yaz aylarında sağlıklı ve düzenli beslenmenin ipuçları
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Her zaman dikkat  edilmesi gereken sağlıklı beslenme düzenine yaz aylarında daha çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Sıcakların fazla olduğu ve mineral kaybının da fazlaca olduğu aylarda beslenme büyük önem taşımaktadır.  Yaz aylarında özellikle yaşlıların ve hastalığı olan kişilerin, bebeklerin, kilosu fazla olan kişilerin, az hareket eden kişilerin beslenmeye daha çok dikkat etmesi de gereklidir.

Yaz Aylarında Nasıl Beslenilmelidir?

Yaz aylarında terlemenin çok olması sebebi ile su kaybı ile beraber mineraller de vücuttan atılmaktadır. Bu sebeple kaybedilen suyun kazanılması için bolca sıvı tüketimi şarttır. Tüketilen besinlerin sıcakta bozulma ihtimali daha yüksek olduğu için yiyeceklerin taze olup olmadığından emin olunması da gereklidir.

Yemeklerde daha hafif olan sebze yemekleri tercih edilmelidir ve yemeklerin ardından hafif bir yürüyüş yapılmalıdır. Kafein içeren içeceklerden ise mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.


Karpuz, dondurma ve su yaz aylarında çokça tüketilebilecek gıdalardır. Vücudun kaybettiği suyu geri kazanmak için bol bol su tüketilmelidir. Kafein ve alkol içeren içeceklerin yerine su tüketilmelidir. Karpuz da içerdiği bol su miktarı nedeni ile dondurma ise kalsiyum deposu olması sebebi ile tüketilmelidir.

Yaz Aylarında Hangi Vitaminler  Alınmalıdır?

Yaz aylarında alınması gereken vitaminlerden ilki B vitaminidir. Tahıllı ekmekler, yeşil sebzeler  ve  et-sütte bulunan B vitaminin yanı sıra C, E, A vitamini de alınması gereklidir. A vitamini balık, yumurta sarısı, kavun, ıspanak, maydanoz gibi besinlerde bulunmaktadır.

Yiyeceklerin Taze Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Taze patlıcanın şeklinden anlamak mümkündür. Taze patlıcanın kenarları şiştir. Taze biber ise domates gibi hormonlu olduğunda beyaz bir dokuya sahip olur. Taze balığın ise görünüşünden anlaşılmaktadır. Görüntüsü ve rengi canlı, gözleri parlak olmaktadır.



Son Güncelleme: 25.08.2020 10:45
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