İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Yanak Estetiği fiyatları ne kadar? 2020 yılı Bişektomi (Hollywood Yanağı) fiyatları

Estetik ameliyatların yaygınlaşmasıyla birlikte yanak estetiği fiyatlarını ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Estetik olmak isteyen kadınlar 2020 yılı Bişektomi (Hollywood yanağı) fiyatlarını merak ediyor.

20 Ekim 2020 Salı 13:21
Yanak Estetiği fiyatları ne kadar? 2020 yılı Bişektomi (Hollywood Yanağı) fiyatları
Takip Et:

Günümüzde estetik ameliyatları hemen her kadın tarafından tercih edilmektedir. Güzellik katmak amacıyla yapılan estetikler erken yaşlanma ve hormonal bozuklukları kapatmaktadır. Yaşlanma ve genetik yapılardan dolayı yüzde bir yaştan sonra sarkma, yağ erimesi gibi durumlar meydana gelmektedir. Ayrıca kemerli burunlar için burun estetiği de fazlasıyla yaygınlaşmıştır. Kadınların en fazla tercih ettiği estetik operasyonları arasında göz estetiği ve Hollywood estetiği bulunmaktadır. Yanak estetiği olarak da adlandırılan Hollywood estetiği yüz hatlarını daha keskin hale getirmektedir.

Kadınlar yanak estetiğinin nasıl olacağını ve ne kadar ödemeleri gerektiğini araştırmaktadır. Özel klinikler, özel hastaneler ve estetik merkezleri tarafından yapılan estetik operasyonların fiyatları farklılık göstermektedir.

Yanak Estetiği

Kadınların en fazla tercih ettiği estetiklerden olan yanak estetiğinde yüzün köşelerini öne çıkaran ters üçten görüntüsü yapılmaktadır. Bişoktomi olarak adlandırılan bu operasyon sayesinde yüzde daha keskin hatlar elde edilmektedir. Bişektomide ağız içerisinden kesikler açılır ve yanaklardan yağ alınır. Bu sayede yüz daha ince ve uzun bir görüntü kazanır. Bişektomi en kısa süren estetiklerden bir tanesidir ve 1 saat içerisinde bitmektedir. Bişektomi operasyonunun ardından kadınlar yüzünde herhangi bir ameliyat izi kalmaz. Bişektomi son yıllarda dünyaca ünlü yıldızların da tercih ettiği estetik olmuştur.

2020 Yılı Bişektomi Fiyatları

Hollywood yanağı ameliyatı 18 yaşından büyük kişilere uygulanır. Ameliyatlar uzman estetikçiler tarafından yapılması gerekmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir’de özel ve devlet ile anlaşmalı klinikler tarafından Hollywood estetiği ameliyatları yapılmaktadır. Fiyatlar kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Hollywood estetiği fiyatları 5 bin TL ile 8 bin TL arasında değişmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir’de Bişektomi operasyonu yapan merkezler şunlardır:

- Dora Hastanesi

- Acıbadem Hastanesi

- MEdical Park Hastanesi

- Ekrem Keskin yanak inceltme estetiği

- Tarık Çavuşoğlu Ankara yanak inceltme estetiği

- VBB Gentek

- İzmir Ekol Hastanesi


- Oytun İdil

- Ali Rıza Oreloğlu

- Fatih Dağdelen

- Ankara HLC Bişektomi

- Estethica Yanak İnceltme

SGK Yanak Estetiğini Karşılar Mı?

Yanak estetiğinin SGK tarafından karşılanabilmesi için kişinin sağlık sorunu yaşıyor olması gerekmektedir. Estetik görünüm kazanmak için yapılan ameliyatlar SGK tarafından karşılanmaz.

Bişektomi Fiyatları

Yanak estetiği yaptırmak isteyen kadınlar için önemli hususlardan bir tanesi risk durumu ve ameliyatın fiyatıdır. En iyi etkiyi almak isteyen kadınlar Hollywood yanağı için en iyi estetik merkezlerini araştırmaktadır. Hollywood yanağı veya bişektomi en az riskli estetik operasyonlardır. Bu operasyonları yapan pek çok plastik cerrahi bulunmaktadır. Bu cerrahlar arasından en başarılı olanları tercih etmek gerekir.

Estetik için merkezin seçilmesinin ardından fiyat araştırması yapılabilir. Estetik ameliyatlar özel klinikler, özel hastaneler ve devletle anlaşmalı klinikler tarafından yapılmaktadır. Yanak estetiği fiyatları 5 bin TL ile 8 bin TL arasında değişiklik göstermektedir.

Bişektominin Avantajları

Yanak estetiği sonrasında yüzde bazı değişiklikler yaşanmaktadır. Operasyonların ardından yüzdeki estetik net bir şekilde görülebilmektedir. Yüz hatları daha belirgin ve keskin bir hal almaktadır. Operasyonlarla birlikte yanaklardaki yağlar alınmaktadır ve gençleşme sağlanmaktadır. Bu nedenle Bişektomi yaptıran kadınlar fazlasıyla memnun kalmaktadır.

Yanak estetiği sonrasında iyileşme süresinin hızlanması için antibiyotik tedavi, gargara ve ağız bakım ürünleri verilmektedir. Ameliyatların ardından estetiğin enfeksiyon kapmaması ve bunun için ilaç tedavi kullanılır.

Yanak estetiğinin ardından kadınlar yüzlerinde daha keskin ve belirgin hatlara sahip olmaktadır. Bu operasyonların avantajları ameliyatın kısa sürmesi ve iyileşme süresinin çok az olmasıdır. Bişektominin genel olarak zararları yoktur. Ancak ameliyatlar herkeste aynı etkiyi göstermeyebilir. Ameliyatlardan zararlı ayrılmamak için alanında uzman ve güvenilir estetik cerrahlarını tercih etmek gerekir. Ameliyatların ardından yaraların enfeksiyon kapmaması çok önemlidir. Enfeksiyon kapan yaralar estetiğin zararlı olmasını ve yüzde şişkinlikler meydana gelmesine neden olabilir.  

 



Son Güncelleme: 20.10.2020 13:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yüz EstetiğiBişektomiHollywood Yanağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
18 Ekim vaka sayıları açıklandı! Türkiye'de bugünkü vaka sayısı bin 815 oldu
18 Ekim vaka sayıları açıklandı! Türkiye'de bugünkü vaka sayısı bin 815 oldu
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
Evde kepek sorununu çözmenin yöntemleri
Evde kepek sorununu çözmenin yöntemleri
ABD’li ilaç üreticisi dev firma JandJ aşı çalışmalarını durdurdu!
ABD’li ilaç üreticisi dev firma JandJ aşı çalışmalarını durdurdu!
Koronavirüs 28 gün boyunca bulaştırıcılığını koruyor!
Koronavirüs 28 gün boyunca bulaştırıcılığını koruyor!

Popüler Haberler

Korona virüsün hayvanlar üzerindeki etkileri
Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın hastalığının adı nedir?
Uzaktan eğitim için tercih edilen Zoom uygulaması nasıl kullanılmaktadır?
Ev sahibi olmak isteyenlere inanılmaz fırsat! Vakıfbank tarafından yürürlüğe geçen düşük faizli yeni konut kredisi
Kamu ve özel bankaların konut kredisi hesaplama, faiz oranları
PTT kart üzerindeki müşteri numarası nerede yazar?
Yanak Estetiği fiyatları ne kadar? 2020 yılı Bişektomi (Hollywood Yanağı) fiyatları
Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır?
Günlük burç yorumları! (21 Ekim 2020 Çarşamba)
Memur maaşları ne zaman yatar saat kaçta? 2020
Survivor Barış ve Yasin yumruk yumruğa kavgası damga vurdu! 20 Nisan pazartesi Barış ve Yasin kavga videosu sansürsüz
Filyasyon yöntemi nedir? Vaka artış hızını nasıl düşürü? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
Korona virüs nasıl hangi yollarla bulaşır ve anlaşılır? Koronavirüs tedavisi varmı? Corona virüsü belirtileri neler, testi nerede nasıl yapılır?
Türk Edebiyat tarihi dönemleri ve gelişim süreçleri
2019 Kamu Ve Özel Bankalara Ait Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları ( Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası Konut Kredisi Oranları )
E-devlet kömür yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2020 kömür yardımı için gerekli evraklar
Hangi banka peşinatsız ev kredisi veriyor? 2020 Peşinatsız evin tamamına konut kredisi nasıl alınır?
Ekim 2020 En uygun faiz veren banka faiz oranları ve şartları
2 bin 100 TL emekli olamamış kişiler ödemesi için ne yapmak gerekir? Kimler 2 bin 100 TL para alabilir?
Rüyada civciv görmek ne demektir? Rüyada civciv görmenin tabiri ve anlamı
Emeklilik maaş nasıl hesaplanır? 2020 tahmini emekli maaşı nasıl öğrenebilir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.