Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021

Günümüzde estetik ameliyatları hemen her kadın tarafından tercih edilmektedir. Güzellik katmak amacıyla yapılan estetikler erken yaşlanma ve hormonal bozuklukları kapatmaktadır. Yaşlanma ve genetik yapılardan dolayı yüzde bir yaştan sonra sarkma, yağ erimesi gibi durumlar meydana gelmektedir. Ayrıca kemerli burunlar için burun estetiği de fazlasıyla yaygınlaşmıştır. Kadınların en fazla tercih ettiği estetik operasyonları arasında göz estetiği ve Hollywood estetiği bulunmaktadır. Yanak estetiği olarak da adlandırılan Hollywood estetiği yüz hatlarını daha keskin hale getirmektedir.

Kadınlar yanak estetiğinin nasıl olacağını ve ne kadar ödemeleri gerektiğini araştırmaktadır. Özel klinikler, özel hastaneler ve estetik merkezleri tarafından yapılan estetik operasyonların fiyatları farklılık göstermektedir.

Yanak Estetiği

Kadınların en fazla tercih ettiği estetiklerden olan yanak estetiğinde yüzün köşelerini öne çıkaran ters üçten görüntüsü yapılmaktadır. Bişoktomi olarak adlandırılan bu operasyon sayesinde yüzde daha keskin hatlar elde edilmektedir. Bişektomide ağız içerisinden kesikler açılır ve yanaklardan yağ alınır. Bu sayede yüz daha ince ve uzun bir görüntü kazanır. Bişektomi en kısa süren estetiklerden bir tanesidir ve 1 saat içerisinde bitmektedir. Bişektomi operasyonunun ardından kadınlar yüzünde herhangi bir ameliyat izi kalmaz. Bişektomi son yıllarda dünyaca ünlü yıldızların da tercih ettiği estetik olmuştur.

2020 Yılı Bişektomi Fiyatları

Hollywood yanağı ameliyatı 18 yaşından büyük kişilere uygulanır. Ameliyatlar uzman estetikçiler tarafından yapılması gerekmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir’de özel ve devlet ile anlaşmalı klinikler tarafından Hollywood estetiği ameliyatları yapılmaktadır. Fiyatlar kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Hollywood estetiği fiyatları 5 bin TL ile 8 bin TL arasında değişmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir’de Bişektomi operasyonu yapan merkezler şunlardır:

- Dora Hastanesi

- Acıbadem Hastanesi

- MEdical Park Hastanesi

- Ekrem Keskin yanak inceltme estetiği

- Tarık Çavuşoğlu Ankara yanak inceltme estetiği

- VBB Gentek

- İzmir Ekol Hastanesi

- Oytun İdil

- Ali Rıza Oreloğlu

- Fatih Dağdelen

- Ankara HLC Bişektomi

- Estethica Yanak İnceltme

SGK Yanak Estetiğini Karşılar Mı?

Yanak estetiğinin SGK tarafından karşılanabilmesi için kişinin sağlık sorunu yaşıyor olması gerekmektedir. Estetik görünüm kazanmak için yapılan ameliyatlar SGK tarafından karşılanmaz.

Bişektomi Fiyatları

Yanak estetiği yaptırmak isteyen kadınlar için önemli hususlardan bir tanesi risk durumu ve ameliyatın fiyatıdır. En iyi etkiyi almak isteyen kadınlar Hollywood yanağı için en iyi estetik merkezlerini araştırmaktadır. Hollywood yanağı veya bişektomi en az riskli estetik operasyonlardır. Bu operasyonları yapan pek çok plastik cerrahi bulunmaktadır. Bu cerrahlar arasından en başarılı olanları tercih etmek gerekir.

Estetik için merkezin seçilmesinin ardından fiyat araştırması yapılabilir. Estetik ameliyatlar özel klinikler, özel hastaneler ve devletle anlaşmalı klinikler tarafından yapılmaktadır. Yanak estetiği fiyatları 5 bin TL ile 8 bin TL arasında değişiklik göstermektedir.

Bişektominin Avantajları

Yanak estetiği sonrasında yüzde bazı değişiklikler yaşanmaktadır. Operasyonların ardından yüzdeki estetik net bir şekilde görülebilmektedir. Yüz hatları daha belirgin ve keskin bir hal almaktadır. Operasyonlarla birlikte yanaklardaki yağlar alınmaktadır ve gençleşme sağlanmaktadır. Bu nedenle Bişektomi yaptıran kadınlar fazlasıyla memnun kalmaktadır.

Yanak estetiği sonrasında iyileşme süresinin hızlanması için antibiyotik tedavi, gargara ve ağız bakım ürünleri verilmektedir. Ameliyatların ardından estetiğin enfeksiyon kapmaması ve bunun için ilaç tedavi kullanılır.

Yanak estetiğinin ardından kadınlar yüzlerinde daha keskin ve belirgin hatlara sahip olmaktadır. Bu operasyonların avantajları ameliyatın kısa sürmesi ve iyileşme süresinin çok az olmasıdır. Bişektominin genel olarak zararları yoktur. Ancak ameliyatlar herkeste aynı etkiyi göstermeyebilir. Ameliyatlardan zararlı ayrılmamak için alanında uzman ve güvenilir estetik cerrahlarını tercih etmek gerekir. Ameliyatların ardından yaraların enfeksiyon kapmaması çok önemlidir. Enfeksiyon kapan yaralar estetiğin zararlı olmasını ve yüzde şişkinlikler meydana gelmesine neden olabilir.