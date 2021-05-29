İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Yakın temaslılar için 10 gün olan karantina sürelerinde değişikliğe gidildi!

Sağlık Bakanlığı'nın temaslı takibi ile birlikte evde hasta izlemini takip eden filyasyon rehberinde değişikliğe gidildi. Yapılan yeni güncellemeye göre yakın temaslılarda 10 gün olarak belirlenen karantina süresi 14 gün olarak değiştirildi.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:44
Yakın temaslılar için 10 gün olan karantina sürelerinde değişikliğe gidildi!
Takip Et:

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı temaslı ve evde hasta izlenimi takibini sağlayan salgın yönetimi rehberinde yeni güncellemeler yapıldı. Hazırlanan yeni filyasyon rehberinin tekrar düzenlenmesine gerekçe olarak ise ortaya çıkabilecek olan farklı virüs varyantlara karşılık farklı süreçlerin uygulamaya alınması gösterildi.

Yeni filyasyon rehberinde yakın temaslı olan kişilerin karantina sürelerinde değişikliğe gidildi. Yeni güncellemelere ilişkin yapılan açıklamada , koronavirüsün mutasyona uğrayan farklı varyantların önüne geçilmesi ve hastalığın kontrol altına alınmasını sağlayarak daha farklı sorunlar yaşanmaması adına izolasyon ve karantina sürelerinde değişiklik yapılmasına karar verildiği ve hem kişiler arasındaki mesafe hem de temas sürelerinde yeni düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç doğduğu belirtildi.

YAKIN TEMASLILARA 14 GÜN KARANTİNA SÜRESİ!

Yakın temaslı kişilere uygulanan 10 günlük karantina süresinin 14 güne çıkarıldığının bildirildiği açıklamada karantinada kalınan süreç boyunca herhangi bir semptom göstermeyen kişilerin PCR testi yaptırmadan karantinaların 14'üncü günün sonunda biteceği fakat kendilerinin toplumda uyulması gereken tedbirlere riayet etmeye devam edecekleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca yakın temas tespit edilen kişilerin izlem süreçlerinde semptom göstermemesi tespiti yapılması sonrasında en erken 10'uncu günde PCR testi yaptırarak sonuçlarının negatif çıkması durumunda 11'inci günden itibaren karantinalarının sonlandırılabileceği kaydedildi.


Son Güncelleme: 29.05.2021 12:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yakın TemasKarantina Süresi14 Gün KarantinaTemalı TakibiFilyasyon Rehberi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: 50 yaş üstü aşılama tarihi belli oldu!
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: 50 yaş üstü aşılama tarihi belli oldu!
Kara Mantar Hastalığı bulaşıcı mı, belirtileri ne?
Kara Mantar Hastalığı bulaşıcı mı, belirtileri ne?
Kara mantar salgını nedir? Kara mantar bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Kara mantar hastalığı tedavisi var mı?
Kara mantar salgını nedir? Kara mantar bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Kara mantar hastalığı tedavisi var mı?
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2021 Bişektomi ameliyatı
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2021 Bişektomi ameliyatı

Popüler Haberler

Emanet dizisi Zuhal karakterini kim canlandırıyor? Hilal Yıldız biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 29 Mayıs 2021 Cumartesi
İkea açılış kapanış hizmet saatleri 2021
Türk Telekom nereye şikayet edilebilir, şikayet takibi nasıl yapılır?
30 Mayıs 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 30 Mayıs Pazar at yarışı programı
Pankreas kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Menajerimi Ara 39. bölüm fragmanı izle - Menajerimi Ara 30 Mayıs 2021 Pazar özeti
Bozkır Aslanı Celaleddin 2. Bölüm Fragmanı – 28 Mayıs 2021 Cuma
Rüyada fındık görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? fındık görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel yer aldığı dizi ve film yapımları
Masum 431.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Yağlı saçlara evde nasıl bakım yapılır? Evde hazırlanabilecek doğal saç maskeleri 2021
Sadakatsiz dizisi Selen kimdir? Dora Dalgıç nerelidir?
Sol Yanım dizisi Nil karakteri kimdir? Deniz Barut kimdir, nereli, kaç yaşında?
Askere gidecek olanların yapması gerekenler nelerdir? 2021 Askerlik işlemleri
Emekli kaplıca tedavisinden nasıl faydalanılır? 2021 Kaplıca tedavisi masrafları SGK karşılar mı?
Teşkilat 13. Bölüm Fragmanı – 30 Mayıs 2021 Pazar
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Arka Sokaklar 591. bölüm fragmanı izle - Arka Sokaklar 28 Mayıs 2021 Cuma özeti
Maraşlı 20. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.