Yakın temaslılar için 10 gün olan karantina sürelerinde değişikliğe gidildi!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı temaslı ve evde hasta izlenimi takibini sağlayan salgın yönetimi rehberinde yeni güncellemeler yapıldı. Hazırlanan yeni filyasyon rehberinin tekrar düzenlenmesine gerekçe olarak ise ortaya çıkabilecek olan farklı virüs varyantlara karşılık farklı süreçlerin uygulamaya alınması gösterildi.

YAKIN TEMASLILARA 14 GÜN KARANTİNA SÜRESİ!

Yeni filyasyon rehberindelı olan kişilerin karantina sürelerinde değişikliğe gidildi. Yeni güncellemelere ilişkin yapılan açıklamada , koronavirüsün mutasyona uğrayan farklı varyantların önüne geçilmesi ve hastalığın kontrol altına alınmasını sağlayarak daha farklı sorunlar yaşanmaması adına izolasyon ve karantina sürelerinde değişiklik yapılmasına karar verildiği ve hem kişiler arasındaki mesafe hem de temas sürelerinde yeni düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç doğduğu belirtildi.

Yakın temaslı kişilere uygulanan 10 günlük karantina süresinin 14 güne çıkarıldığının bildirildiği açıklamada karantinada kalınan süreç boyunca herhangi bir semptom göstermeyen kişilerin PCR testi yaptırmadan karantinaların 14'üncü günün sonunda biteceği fakat kendilerinin toplumda uyulması gereken tedbirlere riayet etmeye devam edecekleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca yakın temas tespit edilen kişilerin izlem süreçlerinde semptom göstermemesi tespiti yapılması sonrasında en erken 10'uncu günde PCR testi yaptırarak sonuçlarının negatif çıkması durumunda 11'inci günden itibaren karantinalarının sonlandırılabileceği kaydedildi.