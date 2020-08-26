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yağlı ciltlerde fondöten kullanımı nasıl olmalıdır? Yağlı ciltler için fondöten önerisi

yağlı ciltlerde fondöten kullanımı nasıl olmalıdır? Yağlı ciltler için fondöten önerisi konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 26 Ağustos 2020 Çarşamba tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de yağlı ciltlerde fondöten kullanımı nasıl olmalıdır? Yağlı ciltler için fondöten önerisi haberimize göz atarak Ağustos 26 Çarşamba tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:00
yağlı ciltlerde fondöten kullanımı nasıl olmalıdır? Yağlı ciltler için fondöten önerisi
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Fondöten makyaj yapacak kadınların sıklıkla kullandığı bir üründür. Fondötenin etkileri ciltte bulunan gözenekleri kaparak daha duru ve daha temiz bir cilt görünmesini sağlar. Ancak bazı kadınların ciltleri aşırı yağlı olduğu için fondöten sürdüklerinde ciltleri daha parlak ve daha nemli bir görüntü kazanır. Bu durumda pek çok kadın yağlı cildi olanlar nasıl fondöten kullanmalıdır sorusunu sormalarına neden olmaktadır.

Yağlı ciltler için fondöten seçimi

Yağlı ciltler makyaj yapması en zor ciltlerden bir tanesidir. Yağlı olan cilde yanlış yapılacak bir makyaj kötü görüntüye neden olabilecekken aynı zamanda cilde ciddi zararlar da verilmesine neden olabilir. Fondöten seçerken dikkat edilmesi gereken ilk nokta fondötenin kalitesi ve ten rengine uyumu ile seçim yapılması gerekir. Ayrıca su bazlı ve yağlı ciltlere özel olarak üretilen fondötenlerin seçilmesi hem makyajı hem de cildinizi koruyacaktır.


Fondöten uygulamadan önce nelere dikkat edilmesi gerekir?

  • Cilt mutlaka temiz olmalıdır.
  • Yüz temizleyici jeller tercih edilmelidir.
  • Nemlendirici kremler sürülmelidir.
  • Güneş kremi kullanılmalıdır.
  • Fondöten süngerleri mutlaka temizlenmelidir.

Yağlı ciltlerde fondöten nasıl daha güzel görünür?

Makyaj yapan her kadın makyajının kusursuz olmasını istemektedir. Yağlı ciltler ise makyajı çok fazla kaldırmadığı için kadınlar ne kadar makyaj yaparlarsa yapsınlar kusursuz makyaja sahip olmadıklarını düşünürler. Yağlı ciltlere makyaj yapmadan önce ilk olarak yapılması gereken cilde maske ve peeling yapılmasıdır. Bu durum sizin cildinizde bulunan fazla yağı alacaktır. Ayrıca fondöten süngerinin de cilde ve fondötene uygun olarak seçilmesi makyajınızı daha kaliteli hale getirecektir.

Doğru fondöten nasıl sürülür?

  • Fondöten ince tabaka halinde sürülmelidir.
  • Fondöten kılların çıkış yönüne doğru uygulanmalıdır.
  • Yavaş hareketlerle ve fırça yardımıyla fondöten cilde sürülmelidir.
  • Makyaj süngeri yardımıyla fondöten masaj yapılarak yedirilmelidir.

Belirtilen yöntemler fondötenin en doğru sürme şeklidir. Cildinizde sivilce ve akneler yoğun olarak bulunuyorsa ten renginize uygun aldığınız fondötenin bir alt renk tonunu alarak sivilce ve aknelerin üzerine sürebilirsiniz.

Gün içerisinde fondötenin akmaması için özellikle yağlı ciltlerin daha dikkatli makyaj yapması gerekmektedir. Fazla terlenecek ve fazla efor sarfedilecek iş yapılacaksa fondöteni, pudra gibi sabitleyiciler ile desteklemek gerekir.



Son Güncelleme: 26.08.2020 19:00
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