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Yağ oranı düşük diyet programı nasıl yapılır? Yağ oranı düşük diyet programı özellikleri

Yağ oranı düşük diyet programı nasıl yapılır? Yağ oranı düşük diyet programı özellikleri konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 30 Ağustos 2020 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Yağ oranı düşük diyet programı nasıl yapılır? Yağ oranı düşük diyet programı özellikleri haberimize göz atarak Ağustos 30 Pazar tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

30 Ağustos 2020 Pazar 02:17
Yağ oranı düşük diyet programı nasıl yapılır? Yağ oranı düşük diyet programı özellikleri
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Düşük yağlı diyet faydalarıyla kalbin rahatlayıp kan akışının kolaylığı, tansiyonun normale dönmesi sağlık noktasında yaşam konforunun artması gibi faydalar sağlamaktadır. Düşük yağlı diyet programları kolesterolü düşürecektir fakat trans yağların alınmaması gerekir. Diyet programları kalp krizi ile çeşitli kardiyovasküler problemlerinin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.

Düşük yağlı diyet, genel sağlık halinin iyi şekilde korunabilmesinde minimum oranda yağ bulundurmaktadır. Programdaki yağlar; sağlıklı ve doymamış yağlar olmaktadır. Vücudunuzdaki yağ sitleri vitaminleri çözer ve sıfır yağ programları önerilmemektedir. Yağsız beslenme vücudunuza zarar vermezler. Bütün kilolar ve damat tıkanıklıkları doymuş trans yağ tüketimiyle meydana gelir.

Düşük yağ diyet programının özellikleri nelerdir?


Düşük yağlı diyet programlarında temel amaç kalbin rahatlamasını sağlamaktır. Kolesterol seviyesi normale çekilir ve bu uygulama kanser türünün önlenmesi için gerekir. Programda kızartma ve fast food türü gıdalar tüketilemez. Besinlerin tamamı ızgara veya buğulama yöntemiyle pişirilecektir. Et tüketilse de kolesterolü az hindi eti ile yağsız kırmızı et protein içerdiğinden tüketilebilmektedir.

Çoğu düşük yağlı diyet programlarında tüketilen yağ oranını azaltacak menüler hazırlanmak gerektiğinde sebze ağırlıklı beslenme programlarıyla tahıl tüketimine ağırlık veren programlar faydalı oluyor. Düşük yağlı beslenme programı fasulye, yeşil fasulye, ıspanak ile kabak menüdeki en önemli parçaları oluşturmaktadır. Lifli gıdaların vücuda verdiği kalori miktarı az olmasına karşın sindirim için daha fazla kalori harcanmasına sebebiyet verebilirler. Bu sebeple lifli sebze ve meyveler yağsız diyetteki en önemli parçaları oluşturmaktadır.

Yağlı diyetin zararlı nelerdir?

Şeker hastası ile kalp hastaları genellikle düşük kolesterollü beslenmek zorundadır. Yağlı diyetler genellikle bu tarz kronik hastalıkları ve obeziteyi tetiklemektedir. Kısmi olarak hidrojene edilen yağlar trans yağlardır ve bu yağların 40 yaş üstü erkek ve kadınlar tarafından tüketilmemelidir. Yüksek kolesterollü trans yağlar nedeniyle damar içinde plaklar meydana gelir. Damarlar tıkanmaya başlar ve tıkanan damarlar nedeniyle kan geçişleri zorlanır. Damar çeperine yapılan basınç artış göstereceğinden, 40 yaş üstü herkesin düşük yağlı diyet programlarını tercih etmesi gerekmektedir.



Son Güncelleme: 30.08.2020 02:17
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Anahtar Kelimeler:
DiyetDüşük Yağlı Diyet Programı
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