Yabancılar için zorunlu sağlık sigortası nereden ve nasıl yapılır?

Yabancılar İçin Sağlık Sigortası Nereden ve Nasıl Yapılır?

Sağlık sigortası yaptırmak için yabancının ikamet ettiği bölgedeki Sosyal Sigortalar Merkezlerine veya İl Sosyal Sigortalar Müdürlüğü'ne başvurması gerekir. Yabancılar yukarıda belirtilen sağlık sigortasına başvurarak sağlık sigortası ile ilgili işlemlere başlayabilirler. Kurumlar gerekli belgeleri hazırladıktan sonra. Ancak, yabancılar için sağlık sigortası ödeme zorunluluğu yoktur. Başka bir ülke vatandaşı olan kişiler, talepleri doğrultusunda sağlık sigortası ödeyebilir ve böylece genel sağlık sigortasından yararlanabilirler.

Yabancı Kişiler için Genel Sağlık Sigortası Başvurularında Hangi Evraklar Talep Edilir?

Yabancı uyruklu vatandaşlar genel sağlık sigortasından yararlanmak istiyorlarsa bazı belgeleri ilgili kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu belgeler sürecin sağlıklı gelişimi için çok önemlidir. Bu nedenle yabancı uyruklu kişiler, ilgili kurumlarca istenen belgeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde sunmalıdır.

İlgili kurumlar, yabancılardan aşağıdaki sağlık sigortası belgelerini sağlamalarını ister:

İkamet izni belgesi,

Sosyal güvenlik durumlarını kanıtlayan resmi bir yazı (vatandaşı olunan ülkenin ekinden alınmalıdır),

Başvuru formu doldurulur ve ilgili kurumlarca istenir.

Bu belgeleri hazırlayarak yabancı uyruklu vatandaşlar gerekli şartları sağladıkları takdirde ilgili kurumlara başvurarak başvuruyu tamamlayarak genel sağlık sigortasından faydalanabilirler.

Yabancıların Sağlık Sigortasından Faydalanmak için Karşılanması Gereken Şartlar

Yabancılar belirli koşulları karşılıyorlarsa, düzenli sağlık sigortası hizmetlerinden yararlanabilirler. Bu durumda Türkiye'deki yabancılara genel sağlık sigortası hizmetlerinden yararlanamaz. Bu nedenle başvurmak isteyen yabancıların öncelikle ilgili kurumların belirlediği koşulları karşıladıklarından emin olmaları gerekmektedir.

İlgili kurumların belirlediği ve yabancıların karşılamasını umduğu koşullar şu şekildedir:

Oturma iznine sahip olmak

Başka ülkelerde sağlık sigortası yaptırmamak,

Türkiye'de en az bir yıldır yaşamış olmak.

Yabancıların sağlık sigortasından yararlanabilmeleri için yerine getirmeleri gereken şartlardır. Yukarıdaki koşulları sağlayan yabancılar, gerekli belgeleri hazırladıktan sonra sağlık sigortası hizmetlerine ilgili kurumlara başvurabilirler.

Yabancı Uyruklu Sağlık Sigortası Ne Zaman Sona Erecek?

Bazı durumlarda, yabancı vatandaşların Türkiye'de sağlık sigortası yaptırma kapsamında işine son vermeleri gerekmektedir. Bu durumlar ortaya çıktığında, yabancının sağlık sigortası da sonlandırılır. Öneğin, Türkiye'de bir kişinin oturma izninin süresi dolduğunda, sağlık sigortası otomatik olarak sona erecektir. Ayrıca, başka bir ülke / bölgede bulunan bir kişi, işe başladığında zaten işe başlamışsa, sigortalı sağlık sigortasının Türkiye sınırını sonlandırdığı tarih itibariyle olacaktır. Sosyal sigorta veya Bağ-Kur tarih aralığında Türkiye'de bulunanların yanı sıra sigortalı daha önce sağlık sigortası bazında işe başladığı için işe son verilir.

Yabancı Öğrenciler Sağlık Sigortası Yaptırabilir Mi?

Tabii ki, uluslararası öğrencilerin sağlık sigortası olabilir. Hatta öğrenciler için Türkiye'de en az 1 yıl kalan yabancılar için bir zorunluluk var. Bu tür öğrencilerin sağlık sigortası yaptırmak için dikkat etmeleri gereken durumlar vardır. Öneğin, yabancılar, başvuru sahipleri bu öğrencilerin üç ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumu'na başvuruda bulunmaları ve ardından Türkiye topraklarındaki herhangi bir eğitim kurumuna ve sağlık sigortası operasyonuna kayıt yaptırmalıdır. Bu yabancı uyruklu öğrenciler başvuru yaptıkları tarihten itibaren 3 ay içinde başvuru yapmazlarsa, ülkemize eğitim amaçlı gelen yabancılar sağlık sigortasından yararlanamazlar.