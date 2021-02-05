Vuhan'da koronavirüsü araştıran heyet hangi bilgilere ulaştı?

Koronavirüs hayatımıza girdiğinden beri bir yılı geçmiş durumdayız. Dünya Sağlık Örgütü aldığı son karar ile virüsün çıktığı düşünülen Wuhan kentindeki balık pazarına bir araştırma ekibi yolladı. Burada yeni veriler elde etmeyi uman DSÖ’den gelecek haber merakla bekleniyor.

Wuhan’a ulaşan araştırma ekibinden bir açıklama geldi.

Araştırma ekibi içindeki doktorlardan biri olan Dr. Peter Daszak, burada kritik incelemelerde bulunduklarını ve ehemmiyetli birçok bilgiye ulaştıkları bilgisi ile tüm dünyanın ilgisini bu araştırma üzerinde topladı.

Dr. Daszak aynı araştırma sırasında sordukları sorulara kişiler tarafından gelen cevapların gayet şeffaf olduğunun da altını çizdi. Daszak çok önemli bir adım attıklarının ve sonuca yakın olduklarını belirtti.

Şimdi tüm dünya bu araştırmadan elde edilecek sonucu bekliyor.

