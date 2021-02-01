Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!

'da kurulan Kovid-19 salgınıyla mücadele gücünün başkanı Pier Luigi Bartoletti, koronavirüsün orijinal versiyonundan neredeyse yüzde 50 ve yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu tespit edilenün daha öldürücü olmadığı fakat diğer virüsten daha hızlı bulaş sağladığını söyledi. Mutasyonlu virüs hakkında çok çarpıcı uyarılarda bulunan Bartoletti, B 117 virüsü olarak adlandırılan virüse karşı kullanılan cerrahilerin hiçbir şekilde işe yaramadığını öne sürdü.

Açıklamaları ile kafalarda soru işaretleri bırakan Bartoletti, virüse karşı FFP2 veya FFP3 tip olarak üretilen maskelerin mutasyonlu virüse karşı koruma sağlayabileceğini belirterek virüsün kapalı mekanlarda bu tür maskeleri de aşabileceğini kaydetti. Yeni virüsün genç yaş kesimi daha fazla etkilediğini söyleyen Bartoletti, virüsün kolay adapte olduğunu fakat hızlı hastalık yaşattığını ifade ederek herkesin mutasyonlu varyanta karşı çok dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek tedbirlerle ilgili uyarılarda bulundu.