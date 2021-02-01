Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!

Açıklamaları ile kafalarda soru işaretleri bırakan Bartoletti, virüse karşı FFP2 veya FFP3 tip olarak üretilen maskelerin mutasyonlu virüse karşı koruma sağlayabileceğini belirterek virüsün kapalı mekanlarda bu tür maskeleri de aşabileceğini kaydetti. Yeni virüsün genç yaş kesimi daha fazla etkilediğini söyleyen Bartoletti, virüsün kolay adapte olduğunu fakat hızlı hastalık yaşattığını ifade ederek herkesin mutasyonlu varyanta karşı çok dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek tedbirlerle ilgili uyarılarda bulundu.
Son Güncelleme: 01.02.2021 17:38