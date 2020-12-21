Virüs mutasyona mı uğradı? iddialarına Bilim Kurulu Üyesinden yanıt geldi!

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği ve İngiltere’nin virüsün mutasyona uğradığı konusunda yaptığı açıklamalar kafa karıştırıyor. Ortalıkta bulunan virüs mutasyona uğradı iddiaları sonrasında gözler Bilim Kurulu’na çevirildi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise virüsün mutasyona uğramasına ilişkin virüste N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının gözlemlendiğini, bu durumların aşı olan ve hastalığı geçiren kişilerinde bağışıklığı kaybedebileceğini gösterdiğini açıkladı.
Son Güncelleme: 21.12.2020 14:24