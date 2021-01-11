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Ventilli maske nedir, THY neden yasakladı? Ventilli Maske zararları

Türk Hava Yolları uçuşlarda yolculara ventilli maske takmayı neden yasakladı? Ventilli maske nedir? Ventilli maskenin zararı var mıdır? Ventilli maskenin zararları neler? Koronavirüs için en etkili maske hangisi? Vatandaşlar koronavirüs salgını kapsamında THY'nın ventilli maskeyi niçin yasakladığını ve ventilli maskenin ne olduğuyla beraber zararlarının neler olduğunu merakla araştırıyor.

11 Ocak 2021 Pazartesi 23:16
Ventilli maske nedir, THY neden yasakladı? Ventilli Maske zararları
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Ventilli Maske Nedir? Türk Hava Yolları Ne Sebeple Ventilli Maskeyi Yasakladı?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı vatandaşlar halka açık yerlerde maske takma zorundalar, ancak piyasada pek çok maske çeşidi bulunmasından dolayı herkes hangi maskenin virüsten daha fazla koruduğunu ve daha etkili olduğunu bulmaya çalışıyor. En son olarak Türk Hava Yolları, uçuşlarında ventilli maske takılmaması gerektiğini söyledi. Bundan dolayı vatandaşlar ventilli maskenin ne olduğunu ve zararlarının neler olduğunu merakla araştırmaya başladı.

Maskeler, özellikle koronavirüsün yayılmasının ardından hayatımızın çok büyük bir yerini kaplıyor. Vatandaşlar hem kendilerini hem de ailelerini hastalıktan korumak için farklı maske türlerini araştırıyor ve kullanıyor. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün yaptığı açıklamada uçuşlarda ventilli maske kullanılmamasını açıkladı.

Ventil Ne Demek? Ventilli Maske Nedir?

Ventil maskelerin ön tarafında olan yuvarlak kısım olan plastik yerdir. Filtreli maskelerde tek taraflı çalışan, havayı direkt olarak dışarı çıkaran parçalardır. Maskenin geri kalan kısmı filtredir. Ventil denilen şey aslında filtreleme işlemi yapmamaktadır.

Ventilli Maske Zararlı Mıdır?

Herkes ventili maskenin zararlı olup olmadığını ve varsa zararlarının neler olduğunu merakla araştırıyor.

Ventilli maskelerin özelliği ağızdan verilen nefesin içeride tutmayarak maskenin ön kısmında yer alan yuvarlak kısımdaki ventil aracılığıyla dışarıya aktarır. Bu maske virüse yakalanan kişilerin kullanımında verdikleri nefesi tamaiyle dışarı aktarmasından dolayı herhangi bir faydası olmamasının yanında hastalığı ve bulaşıcı mikropları olduğu gibi dışarıya aktarır. Ventil maskelerin kullanım süreleri oldukça kısa olmasına rağmen insanlar bu maskeyi gün boyu kullanmaktadır. Bu yüzden çok kullanımdan kaynaklı olarak maske kendi özelliğini kaybederek herhangi bir işlevde bulunmayarak hastalık riskinin artmasına ciddi oranda neden olmaktadır.

Türk Hava Yolları Uçuşlarda Ventilli Maske Kullanımını Niçin Yasakladı?

Herkes THY’nın ventilli maskeyi niçin uçuşlarda yasakladığını araştırırken Türk Hava Yolları THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’den açıklama geldi. Bugün yaptığı açıklamada, "Uçak içinde VENTİLLİ MASKE lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım." ifadelerinde bulunarak neden ventilli maske kullanılmaması gerektiğini açıkladı ve uçuş yapacak kişileri uyardı.



Son Güncelleme: 11.01.2021 23:16
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