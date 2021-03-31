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Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya BionTech olarak istediği aşıyı seçebilecekler

Koronavirüse karşı başlatılan aşılama uygulaması kapsamında aşı randevularının alımı sırasında Sinovac yada BionTech aşı olarak tercih yapılacağı bildirildi.

31 Mart 2021 Çarşamba 20:41
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya BionTech olarak istediği aşıyı seçebilecekler
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya alınan aşılama çerçevesinde Türkiye'ye getirilen aşılar Sağlık Bakanlığı'nın depolarına yerleştirildi. Analiz işlemlerinin tamamlanmasının ardından aşılama uygulamalarına tekrar başlanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün TBMM'de basına verdiği demeçte vatandaşların istedikleri aşıyı yaptırabileceği yönünde yaptığı söylemler üzerine e-nabız sisteminden aşı durumu sorgulayarak randevu alabilen vatandaşlar, aşı randevularında Sinovac yada BionTech olarak aşı tercihi yapabildiklerini gördüler.

AŞI DURUMU KONTROLÜ NASIL YAPILIR?

Aşı durumunu e-Nabız sistemi üzerinden yada kısa mesaj yoluyla öğrenilebilirsiniz. SMS ile öğrenmek isteyen vatandaşlar 2023'e numarasına ASI bir boşluk kimlik numarasını bir boşluk kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazarak gönderebilirken ve aşı durumu kontrollerini yapabilirler.

AŞI RANDEVUSU NASIL ve NERDEN ALINIR?

Aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yaparak buradan tarih ile saat seçildikten sonra randevu oluşturulabilirsiniz. Aşı randevusunu aldığınız esnada Sinovac aşısı yada BionTech aşısı olarak tercihinizi yaptıktan sonra randevunuzu kaydedebilirsiniz.



Son Güncelleme: 31.03.2021 20:41
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