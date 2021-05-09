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Vaka sayısı İstanbul'da ne kadar azaldı? İstanbul güncel koronavirüs vaka sayıları

Tam kapanma sürecine geçilmiş olmasıyla vaka sayılarında hızlı bir şekilde düşüş sağlık bakanlığının günlük olarak yayınladığı koronavirüs tablolarında göze çarpmaktadır. Bu durum İstanbul içinde de söz konusu mu ayrı bir şekilde merak ediliyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu İstanbul’daki vaka sayıların ayrı bir tablo göstererek açıkladı. Vaka sayısı İstanbul'da ne kadar azaldı? İstanbul güncel koronavirüs vaka sayıları ne durumda? İşte haberimizde...

09 Mayıs 2021 Pazar 22:35
Vaka sayısı İstanbul'da ne kadar azaldı? İstanbul güncel koronavirüs vaka sayıları
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Tam kapanma döneminde 3. Haftaya girerken bitmesine çok az bir süre kaldı. Genel anlamda bakıldığında ülke genelinde bir düşüş yaşanmış durumunda. Bu ne kadar iyi gibi görünse de büyük şehirlerde düşme olasılığı yaşanmış merak konusu olmaktadır. Bu şehirlerin en önde gelenleriyse İstanbul dur.

 İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, beklenen haberi İstanbullular için kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yaparak açıkladı. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bildirdiği paylaşım çerçevesinde "Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul" sözlerini kullandı.

Vaka sayısında yüzde 35 azalma görüldü

Memişoğlu, tablonun genel adını "21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs Kıyaslaması" olarak verdi. Tabloya genel anlamda bakıldığında. Vaka durumda %34,80, hastanede bulunan hastaysa %24,90, yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği hastalarıysa %21,00 payında azalma medyana geldiğini yer verdi.




Son Güncelleme: 09.05.2021 22:35
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KoronavirüsSağlıkbakanlığıIstanbulKemalmemişoğluVakaSayıları
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