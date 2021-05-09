Vaka sayısı İstanbul'da ne kadar azaldı? İstanbul güncel koronavirüs vaka sayıları

Tam kapanma döneminde 3. Haftaya girerken bitmesine çok az bir süre kaldı. Genel anlamda bakıldığında ülke genelinde bir düşüş yaşanmış durumunda. Bu ne kadar iyi gibi görünse de büyük şehirlerde düşme olasılığı yaşanmış merak konusu olmaktadır. Bu şehirlerin en önde gelenleriyse İstanbul dur.
Vaka sayısında yüzde 35 azalma görüldü
Memişoğlu, tablonun genel adını "21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs Kıyaslaması" olarak verdi. Tabloya genel anlamda bakıldığında. Vaka durumda %34,80, hastanede bulunan hastaysa %24,90, yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği hastalarıysa %21,00 payında azalma medyana geldiğini yer verdi.
Son Güncelleme: 09.05.2021 22:35