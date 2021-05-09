Vaka sayısı İstanbul'da ne kadar azaldı? İstanbul güncel koronavirüs vaka sayıları

Tam kapanma döneminde 3. Haftaya girerken bitmesine çok az bir süre kaldı. Genel anlamda bakıldığında ülke genelinde bir düşüş yaşanmış durumunda. Bu ne kadar iyi gibi görünse de büyük şehirlerde düşme olasılığı yaşanmış merak konusu olmaktadır. Bu şehirlerin en önde gelenleriyse İstanbul dur.

Vaka sayısında yüzde 35 azalma görüldü

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, beklenen haberi İstanbullular için kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yaparak açıkladı. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bildirdiği paylaşım çerçevesinde "Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul" sözlerini kullandı.

Memişoğlu, tablonun genel adını "21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs Kıyaslaması" olarak verdi. Tabloya genel anlamda bakıldığında. Vaka durumda %34,80, hastanede bulunan hastaysa %24,90, yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği hastalarıysa %21,00 payında azalma medyana geldiğini yer verdi.