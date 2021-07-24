Vaka sayılarında korkutan artış! Sağlık Bakanı uyardı...

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarında yaşanan artıştan dolayı vatandaşı uyardı. “YARIN DAHA YÜKSEK VAKA SAYILARIYLA KARŞILAŞACAĞIZ” sözlerini kullanan Bakan Koca, vaka sayılarındaki düşüşün bir günde gerçekleşmediğini vurguladı.

Vaka sayılarında korkutan artış!

Aşı çağrısı yapan Koca, Türkiye’deki vatandaşın yüzde 63’lük kısmının daha birinci doz aşılarını yaptırmadıklarını açıkladı. Aşı bulunmasaydı vaka sayılarında şuan çok büyük bir artış yaşanacağına dikkat çeken Koca, ayrıca tüm vatandaşların kurallar ile tedbirlerden bunaldığını da belirtti.

Vaka sayıları iki hafta içerisinde iki katına çıktı. Vaka sayıları on bine yaklaşırken, iyileşmiş olan kişilerin sayısıysa beş bini aştı. 20 Mayıs itibari ile de en yüksek vaka sayısı görülmüş oldu. Yaşanan bu artışlar sonrasında Bakan Koca, tüm vatandaşları tedbirlere uyma ve aşı olma konusunda uyardı.