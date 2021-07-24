İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Son Dakika
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Vaka sayılarında korkutan artış! Sağlık Bakanı uyardı...

Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşı uyardı. Tüm halka tedbirlere uymak ve aşı olmak konusunda çağrıda bulunan Koca, önemli açıklamalar yaptı. İşte Bakan Koca’nın açıklamaları…

24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:35
Vaka sayılarında korkutan artış! Sağlık Bakanı uyardı...
Takip Et:

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarında yaşanan artıştan dolayı vatandaşı uyardı. “YARIN DAHA YÜKSEK VAKA SAYILARIYLA KARŞILAŞACAĞIZ” sözlerini kullanan Bakan Koca, vaka sayılarındaki düşüşün bir günde gerçekleşmediğini vurguladı.

Vaka sayılarında korkutan artış!

Aşı çağrısı yapan Koca, Türkiye’deki vatandaşın yüzde 63’lük kısmının daha birinci doz aşılarını yaptırmadıklarını açıkladı. Aşı bulunmasaydı vaka sayılarında şuan çok büyük bir artış yaşanacağına dikkat çeken Koca, ayrıca tüm vatandaşların kurallar ile tedbirlerden bunaldığını da belirtti.

Vaka sayıları iki hafta içerisinde iki katına çıktı. Vaka sayıları on bine yaklaşırken, iyileşmiş olan kişilerin sayısıysa beş bini aştı. 20 Mayıs itibari ile de en yüksek vaka sayısı görülmüş oldu. Yaşanan bu artışlar sonrasında Bakan Koca, tüm vatandaşları tedbirlere uyma ve aşı olma konusunda uyardı.


Son Güncelleme: 24.07.2021 14:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Vaka SayılarıFahrettin Koca Twitter Açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinovac 2. doz aşısı kaç gün sonra yapılır, ne zaman?
Sinovac 2. doz aşısı kaç gün sonra yapılır, ne zaman?
Delta varyantı ile ilgili korkutan haber: Türkiye'de bayramdan sonra etkili olacak
Delta varyantı ile ilgili korkutan haber: Türkiye'de bayramdan sonra etkili olacak
Aşı zorunlu olacak mı? Bakan Koca duyurdu
Aşı zorunlu olacak mı? Bakan Koca duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sınır kapılarında da aşılama başlıyor!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sınır kapılarında da aşılama başlıyor!
Sigara paketleri yeniden değişiyor!
Sigara paketleri yeniden değişiyor!
DSÖ uyardı vakalar yeniden artışa geçti!
DSÖ uyardı vakalar yeniden artışa geçti!

Popüler Haberler

Hafta sonu 25 Temmuz 2021 Pazar açık noter var mı? 25 Temmuz 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 24 Temmuz 2021 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
El Kızı dizisinin konusu nedir? Fox TV El Kızı dizisi ne zaman yayınlanacak?
Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlar, ne zaman biter?
Aziz dizisi konusu nedir? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kim var?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
TV8'de 11 Temmuz 2021 Pazar tarihinde ne var? TV8 11 Temmuz 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?
27 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışında ne var?
Kurban tatili 11 gün olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?
Öğrenci Kaymakamlık bursu başvuru şartları neler, burs başvurusunda istenen belgeler? 2021
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 1 Temmuz 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Gürcistan’a nasıl gidilir? 2021 Gürcistan'daki meşhur yemekler neler? Hayat pahalılığı nasıl?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.