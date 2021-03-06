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Vaka haritasında Samsun ilk sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye inen Korona vaka sayısının güncel haritasına halka sundu.

06 Mart 2021 Cumartesi 21:14
Vaka haritasında Samsun ilk sırada yer aldı.
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Twitter hesabından korona ile ilgili bilgileri paylaşan Koca, yüksek risk taşıyan illerin vaka sayılarını düşürmek için daha tedbirli olunması gerektiğine dair bir tweet attı.  Koca, 27 Şubat- 5 Mart arasındaki tedbirli olunursa şehirlerin rengi bu tedbire göre değişebileceğini söyledi. Şu an ki avantajı korumak için dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

Koca, verilere göre Samsun ilinin 100 bin kişiye 348.36 vakayla ülkede en çok yüksek vakaya sahip olan şehir olarak açıkladı. İstanbul ise 100 binde 89.9’dan 111.57’ye çıktı.

Peki, sayılar ne anlama gelmektedir? Sayılar, haftalık olarak 100 binde görülen hasta sayısına göre kentler için renk oluşturmaktadır. Bu renk oluşturmadan sonra ise tedbirler tekrardan ele alınmaktadır.

Mavi: 100 binde 10 ve altı

Sarı: 100 binde 11-35

Turuncu: 100 binde 36-100

Kırmızı: 100 binde 101 ve üstü



Son Güncelleme: 06.03.2021 21:14
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Anahtar Kelimeler:
SamsunFahrettin KocaSağlık BakanıVaka
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