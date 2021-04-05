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Vaka artışı giderek yükselen İzmir için korkutan açıklama: Durduramıyoruz!

İzmir Tabip Odası tarafından yapılan bir açıklamada kent genelinde son 6 haftadır vaka sayılarından büyük yükseliş meydana geldiği bildirilirken, il genelinde mutant virüsünün durdurulmasının kolay olmadığı belirtildi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 13:57
Vaka artışı giderek yükselen İzmir için korkutan açıklama: Durduramıyoruz!
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Türkiye genelinde koronavirüs salgınında vaka sayıları an yükselişe geçerek 42 bine dayanırken Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan risk haritasında İzmir'in 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunduğu görülüyor. Kırımızı kategoride yer alan İzmir için İl Tabip Odası'ndan çok önemli bir açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı verilerini değerlendiren İzmir Tabip Odası, İzmir genelinde haftalık orandan vaka sayılarının 9 bin 619'a çıktığını bildirirken Balkan Lütfi Çamlı'da günlük vaka sayılarında bin 400'leü rakamların görüldüğünü söyledi. Alınan tedbirlerin yetersizliğine vurgu yapan Başkan Çamlı, vakalarda görülen yüzde 40 oranında ki artışın hastalığın hızla yayılmasında varyant virüsün baskın olduğunu söyledi. Haftanın 5 günün de yoğun bir hareketlilik olduğunu dile getiren Çamlı, sadece cumartesi ve pazar günleri konulan yasağın bulaş hızı yüksek varyant virüsü durduramayacağını dile getirerek, bu korkutucu artışın önüne geçilebilesi için farklı tedbirlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi.



Son Güncelleme: 05.04.2021 13:57
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Anahtar Kelimeler:
IzmirVaka SayılarıMutant VirüsIzmir Tabip Odası
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