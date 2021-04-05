Sağlık Bakanlığı verilerini değerlendiren İzmir Tabip Odası, İzmir genelinde haftalık orandan vaka sayılarının 9 bin 619'a çıktığını bildirirken Balkan Lütfi Çamlı'da günlük vaka sayılarında bin 400'leü rakamların görüldüğünü söyledi. Alınan tedbirlerin yetersizliğine vurgu yapan Başkan Çamlı, vakalarda görülen yüzde 40 oranında ki artışın hastalığın hızla yayılmasında varyant virüsün baskın olduğunu söyledi. Haftanın 5 günün de yoğun bir hareketlilik olduğunu dile getiren Çamlı, sadece cumartesi ve pazar günleri konulan yasağın bulaş hızı yüksek varyant virüsü durduramayacağını dile getirerek, bu korkutucu artışın önüne geçilebilesi için farklı tedbirlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi.
Vaka artışı giderek yükselen İzmir için korkutan açıklama: Durduramıyoruz!
İzmir Tabip Odası tarafından yapılan bir açıklamada kent genelinde son 6 haftadır vaka sayılarından büyük yükseliş meydana geldiği bildirilirken, il genelinde mutant virüsünün durdurulmasının kolay olmadığı belirtildi.
05 Nisan 2021 Pazartesi 13:57
Son Güncelleme: 05.04.2021 13:57