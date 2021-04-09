Vaka arışlarının önüne geçmek için Bakan Koca'dan yeni öneri! Kabine'ye sunulacak

1 Mart tarihinden itibaren Türkiye'de kademeli normalleşme başlamış ve hemen ertesi gün verilerinde günlük vaka sayıları 11 bin 837 olarak kaydedilmişti. O günde bu güne kadar vaka sayılarında görülen hızlı yükselişle birlikte Türkiye genelinde dün vaka sayısı 55 bin 941 kişiye yükseldiği görülürken 258 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Koronavirüs salgının başladığı günden bu yaran en yüksek günlük vefat sayısı 259 can kaybı ile 23 Aralık 2020 tarihinde kayıtlara geçmişti.

Ramazan ayına az bir zaman kalan tam kapanma gibi tedbirlerin gelebileceği konuşulurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde görülen bu hızlı artış ile ilgili yaptığı açıklamasında, bir kaç hafta daha bu şekilde gitmesi halinde büyük sorunlarla karşılaşabileceğimizi söyledi. Giderek yükselen vaka sayıları ilgili olarak ise çözümün aşı uygulamasını mümkün olduğu kadar hızlandırmak ve beraberinde de var olan hareketliliği azaltmak olduğunu vurgulayan Bakan Koca, tedbir ve aşılamaların ikisini de aynı anda yapmamız gerektiğini çünkü bundan başka çözüm yolumuz olmadığını ifade etti.

Pazartesi günü Bilim Kurulu toplantısı yapılacağını ve hemen ertesi günde Kabine Toplantısı'na katılacağını belirten Bakan Fahrettin Koca, sadece toplantı hatırlatması yaparak alınacak yeni kararlara yönelik bir bilgi vermedi. Bugüne kadar yaşanılan pik noktalarında belli bir yerden sonra durduğumuzu hatırlatan Bakan Koca, bu durumun da aynı şekilde olacağını fakat nereye kadar çıkacağı ile ilgili bir öngörü göremediklerini kaydederek Ramazan ayı süresince hareketliliğin azalması durumunda pik noktasından aşağı doğru inme bekliyoruz diye konuştu.