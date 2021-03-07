Uzun yaşamanın sırrı 5 besinde saklı.

1.Sarımsak
Birçoğumuz kokusu yüzünden nefret eder fakat sarımsak vücudumuz için çok faydalıdır. Sarımsağın içeriğinde bulunan 10 maddenin kanserle mücadeleye yardımcı yardımcı olduğunu uzmanlar söylüyor. Bunun yanında bağışıklık güçlendiren en etken besinlerdendir. Öneğin sarımsakta bulunan dialil sülfür, vücuttaki kanserojenleri parçalama kabiliyetine sahiptir.
2.Yeşil çay
Ülkemiz olarak ne kadar siyah çay tiryakisi olsak da. Japonların uzun yaşama sırrı Yeşil çaydan geçiyor. Kalp-damar sağlığı iyileştirmeye, tansiyonu düzenlemeye, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve kolesterolü düşürmeye oldukça etkili bir besindir.
3.Zeytinyağı
4.Balıklar
Japonların bir başka uzun ömür sırrıysa kırmızı et yerine balık tercih etmeleridir. Balık, vitamin A ve D, fosfor, magnezyum, selenyum, çinko ve iyot olmak üzere, vitamin ve mineral kaynağıdır. Balık; demir ve çinko gibi vücut için çok önemli olan iki mineralden son derece zengindir. Yağlı balıklar, bağışıklık sistemini güçlendiren iyi bir A ve D vitamini kaynağıdır
5. Renkli meyve ve sebzeler
Araştırmalar, daha fazla meyve ve sebze yiyenlerin yemeyenlere göre daha uzun yaşadığını ortaya koyuyor. Elbette tüm meyve ve sebzeler sağlığımız için faydalı ancak renkli olanların yeri biraz ayrı. Bunların içerinden kırmız ve yeşil renkte bulunan öneğin ıspanak ve havuç gibi yaşlanma karşıtı en etkili yönlerinden birisidir.