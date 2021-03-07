Uzun yaşamanın sırrı 5 besinde saklı.

1.Sarımsak

Birçoğumuz kokusu yüzünden nefret eder fakat sarımsak vücudumuz için çok faydalıdır. Sarımsağın içeriğinde bulunan 10 maddenin kanserle mücadeleye yardımcı yardımcı olduğunu uzmanlar söylüyor. Bunun yanında bağışıklık güçlendiren en etken besinlerdendir. Öneğin sarımsakta bulunan dialil sülfür, vücuttaki kanserojenleri parçalama kabiliyetine sahiptir.

2.Yeşil çay

Ülkemiz olarak ne kadar siyah çay tiryakisi olsak da. Japonların uzun yaşama sırrı Yeşil çaydan geçiyor. Kalp-damar sağlığı iyileştirmeye, tansiyonu düzenlemeye, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve kolesterolü düşürmeye oldukça etkili bir besindir.

3.Zeytinyağı

Yağlar sağlığımız için ne kadar zararlı olsa da zeytinyağının yeri farklıdır. Doğalıyla bilinen zeytinyağı kilo kaybı sağlar metabolizmayı artırır, sindirimi kolaylaştırır, cilt sağlığını korur, kalp sağlığını korur, yaşlanmayı geciktirir, safra taşlarını önler, hücre duvarlarını güçlendirir, kanser riskini azaltır.

4.Balıklar

Japonların bir başka uzun ömür sırrıysa kırmızı et yerine balık tercih etmeleridir. Balık, vitamin A ve D, fosfor, magnezyum, selenyum, çinko ve iyot olmak üzere, vitamin ve mineral kaynağıdır. Balık; demir ve çinko gibi vücut için çok önemli olan iki mineralden son derece zengindir. Yağlı balıklar, bağışıklık sistemini güçlendiren iyi bir A ve D vitamini kaynağıdır

5. Renkli meyve ve sebzeler

Araştırmalar, daha fazla meyve ve sebze yiyenlerin yemeyenlere göre daha uzun yaşadığını ortaya koyuyor. Elbette tüm meyve ve sebzeler sağlığımız için faydalı ancak renkli olanların yeri biraz ayrı. Bunların içerinden kırmız ve yeşil renkte bulunan öneğin ıspanak ve havuç gibi yaşlanma karşıtı en etkili yönlerinden birisidir.