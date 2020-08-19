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Üzüm diyetiyle 3 günde 3 kilo veriliyor

Fazla kilolardan kurtulmak herkesin hayalidir. 3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyetiyle kısa sürede istediğiniz kiloya ulaşmanız mümkün. İşte son günlerin gözdesi üzüm diyetinin püf noktaları…

19 Ağustos 2020 Çarşamba 03:16
Üzüm diyetiyle 3 günde 3 kilo veriliyor
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Kısa sürede kilo verip fit bir vücuda sahip olmak herkesin hayalidir. Üzüm diyetiyle birlikte 3 günde gözle görülür şekilde kilo veriliyor. Şok diyet olarak yapılan 3 günlük diyetle birlikte toksinleri atacak ve zorlanmadan kilo verebileceksiniz.

3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nedir?

3 günde 3 kilo vermek artık mümkün. Şok üzüm diyeti sayesinde sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Kuru üzüm suyunun haşlanarak kullanıldığı ve ek gıdalarla yapılan diyet sayesinde istediğiniz kiloya en kısa sürede erişeceksiniz.

3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti kalorisi nedir?

Üzüm diyetinin kalori hesaplaması şu şekildedir;

  • 1 avuç kuru üzüm: 80 kalori
  • 1 çay bardağı kuru üzüm: 299 kalori
  • 1 yemek kaşığı kuru üzüm: 29 kalori
  • 100 gram kuru üzüm: 299 kalori
  • 1 su bardağı kuru üzüm: 434 kalori

Kuru üzüm yemenin faydaları nelerdir?

Kuru üzümün yararları pek çok kişi tarafından bilinir. Kalorisi düşük olan bu gıdanın faydaları bilinenden daha fazladır. Genel olarak kuru üzümün faydaları şu şekildedir;

  • Vücudun PH dengesini korur
  • Hastalıklara karşı vücudu kalkan gibi korur
  • Metabolizmayı hızlandırır
  • Sindirimi kolaylaştırır
  • Güçlü bir antioksidan kaynağıdır
  • Hücreleri yeniler
  • Sarı nokta hastalığının tedavisinde kullanılır

3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nasıl yapılır?

Bu diyeti yapmak isteyenlerin şunu bilmesi gerekmektedir. Diyet oldukça sıkıdır. Programa uymak çok önemlidir. 3 gün gibi kısa bir süre bile olsa programa uyulmaması halinde sonuç alınamaz. Diyetin ilk günü bolca sıvı alınmalıdır. Bu durum ilk başlarda açlık hissinin ortaya çıkmasına neden olur. Diyet listesinde yer alan gıdaları yiyerek bununla başa çıkacaksınız. Diyet listesinin yanı sıra sabah öğle akşam ve gece yatmadan bol bol sıvı tüketilmelidir.

3 günde 3 kilo verdiren diyet listesi nasıldır?

Birinci gün

Uyanınca:

1 bardak ılık su

Kahvaltı:

1 bardak üzüm suyu

Sütlü yulaf ezmesi

1 kaşık bal

Ara Öğün:

1 bardak ılık su

1 bardak üzüm suyu

Öğle ve Akşam:

1 bardak üzüm suyu

Sütlü yulaf ezmesi

1 kaşık bal

Uyumadan Önce:

1 bardak ılık su

1 bardak üzüm suyu

İkinci gün

Uyanınca:

1 bardak ılık su

Kahvaltı:

1 kase haşlanmış üzüm

Haşlanmış pirinç

1 kase light yoğurt


1 kaşık bal

Ara Öğün:

1 bardak ılık su

Öğle ve Akşam:

1 kase haşlanmış üzüm

Haşlanmış pirinç

1 kase light yoğurt

1 kaşık bal

İkindi:

1 bardak ılık su

Uyumadan Önce:

1 bardak ılık su

Üçüncü gün

Uyanınca:

1 bardak ılık su

Kahvaltı:

Tavuk suyuna çorba

1 salkım üzüm

1 sandviç ekmeği

Ara Öğün:

1 bardak ılık su

Öğle ve Akşam:

Tavuk suyuna çorba

1 salkım üzüm

Beyaz peynir

Izgara tavuk

1 sandviç ekmeği

Uyumadan Önce:

1 bardak ılık su

3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyetini kimler yapabilir?

Üzüm diyeti sağlıklı bir diyet olsa da 3 günlük kısa bir sürede yapılması ve şok bir diyet olması nedeniyle hamile ve kronik ağır hastaların yapabileceği bir diyet değildir. Diyeti yapabilecek kişiler sağlıklı, 3-5 kilo fazlası olan, kilo vermekte zorlanan kişilerce yapılmalıdır.

Diyet bitince nasıl beslenilmelidir?

Şok üzüm diyetinin bitmesinin ardından zayıflamaya devam etmek isteyen kişiler normal bir diyet programına dönüş yapabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Eğer çok hızlı bir şekilde kilo verilmişse bir süre ara verilmelidir.

Bu nedenle 3 günlük normal beslenme düzenine dönülmeli ve ardından daha rutin ve uzun süreli bir diyet yapılmalıdır.



Son Güncelleme: 19.08.2020 03:16
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