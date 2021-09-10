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Uzmanlardan uyarı: Sahte gıda takviyelerine dikkat!

COVID-19 salgınından sonra bağışıklık sistemini güçlendirmeyi isteyen kişiler çeşitli gıda takviyelerine başvurmaya başladı. Ancak uzmanlar bilinçsiz tüketilen sahte gıda takviyelerinin çok riskli olduğu konusunda uyarıyor. İşte detaylar…

10 Eylül 2021 Cuma 16:57
Uzmanlardan uyarı: Sahte gıda takviyelerine dikkat!
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Eczane Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi Banu Bekman beslenmeyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Bekman, beslenme alışkanlıklarının zaman içinde değişmesi nedeni ile kimi kişilerin öğün atladığını belirtip daha fazla hazır gıda tüketmeye yöneldiklerini söyledi.

Ancak vücudun gereken kimi temel besinlerden mahrum kalmaması için bazı gereksinimlere dikkat etmek gerektiğini söyleyerek, sağlık açısından iyi olmayı isteyen kişilerin bağışıklıklarını güçlendirmek için bazı takviyeler aldıklarını belirtti. Bu yüzden takviye ek gıda dozunun muhakkak belirtilmesi gerektiğini aktaran Bekman, kapsül tablet, pastil ile sıvı ampul gibi ek gıdaların dozunda kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

İntenette satılan sahte kapsüllere dikkat!

Ürünlerin kullanım amaçlarıyla ilgili de konuşan Bekman, normal beslenmeye ek olarak bu gıdaların tüketilmekte olduğunu ancak yağ asidi, vitamin ve mineral gibi besin öğelerinin fazla kullanıldığını belirtti. Özellikle intenette satışı yapılan bitkisel ve doğal kapsüllerin zayıflattığı veya hastalıklara iyi geldiği yönündeki söylemlerin doğru olmadığını ve bunların takviye gıda olmadığını açıkladı. Öyle ki bu ürünlerin birçoğunun nerede ve nasıl üretildiğinin dahli belli olmadığını belirterek güvenilir markaları tercih etmek gerektiğini belirtti.

Bekman, Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde onaylı ürünler listesinin bulunduğunu, kişilerin kolay bir şekilde bunlara ulaşabileceğini eczacıların da kapsüllerle ilgili ücret almadan danışmanlık yaptıkları bilgisini de verdi.

                


Son Güncelleme: 10.09.2021 16:57
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Sahte Gıda TakviyesiSahte Gıda Takviyeleri Zararlı Mı
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