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Uzmanlardan Samsun'a dikkat çeken uyarı!

Yüksek risk grubu olan illerin arasında yer alan Samsun'a uzmanlardan dikkat çeken çağrı geldi. Mutasyonlu virüs vakalarında görülen artışlar nedeniyle vatandaşlara 'Çift maske takın' çağrıları yapıldı.

11 Mart 2021 Perşembe 16:50
Uzmanlardan Samsun'a dikkat çeken uyarı!
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1 Mart tarihinden itibaren normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte çok yüksek risk grubu olan iller arasında yer alan Samsun'dan uzmanları endişelendiren gelişmeler yaşanıyor. Mutasyonlu virüs vakalarının da görüldüğü Samsun'da sayılar hızla artmaya devam ederken uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, kent genelinde alınan tüm tedbirlere rağmen vaka sayılarında meydana gelen artışın devam ettiğini belirterek ilçelerde mutasyon virüsün görüldüğü vakaların da olduğunu söyledi. Mutasyonlu virüs nedeniyle bulaş hızlarının daha da fazla artış gösterdiği ile ilgili bilgiler veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, mutant virüslerin genetiğinde oluşan değişlikler nedeniyle bulaş hızının güçlü olduğunu ifade etti. 

Sosyal mesafe kurallarına mutlaka riayet etmesi gerekildiği vurgusunu yapan Dr. Dikmen, mesafeleri bundan sonra 2 metreye çıkarılmasını ve özellikle 2 maske takılmasını söyledi. Pandeminin halen devam ettiğini ve aşılanma süreci boyunca da mümkün olduğu kadar temastan kaçınılması gerektiğini belirten Dr. Dikmen, kuralların dikkate alınması halinde yaz ayında güzel günler bizi beklediğini kaydetti.

Samsun'un en işlek caddelerinde polis ekiplerinin vatandaşlara HES kodu sorgulama uygulamalarını devam ettiği belirtilirken özellikle İlkadım ilçesinde bulunan Mecidiye Caddesi'ndeki kalabalığı önlemek için caddenin bariyerlerle kontrol altına alındığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 11.03.2021 16:50
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Anahtar Kelimeler:
Samsunçift Maske UyarısıMutant VirüsKırmızı KategoriRiskli Iller
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