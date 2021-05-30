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Uzmanlar uyardı! Kulaklık kullanımında dikkat edilmesi gerekenler

Uzmanlar uyardı! Pandemi sürecinde kulaklık kullanımının arttığını belirten doktorlar, işitme kaybı konusunda uyarıda bulundu. İşte kulaklık kullanımında dikkat edilmesi gerekenler...

30 Mayıs 2021 Pazar 22:10
Uzmanlar uyardı! Kulaklık kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
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Karaman, pandemi döneminde uzun süreli ve yüksek sesli kulaklık kullanımının çoğaldığını belirtti. Kalıcı işitme sorunlarına sebep olabileceğini söyleyerek vatandaşları uyardı.

İşitme duyusu en erken kaybedilen duyulardan birisidir. Doğduğumuz an itibariyle yavaş yavaş azalır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte işitme sorunlarının da çoğaldığını belirten KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Karaman, pandemi sürecinde kulaklık kullanımının çoğaldığını belirtti. Pandemi sürecinde herkesin evlerine kapanmasıyla birlikte tablet, telefon ve bilgisayar kullanımı arttı. Vakit geçirmek için müziklere, filmlere, videolara yönelen insanlar kulaklık kullanımını arttırdı. Hayatımızın birçok yerinde kullandığımız kulaklıklar göründüğü kadar masum değil. Kulaklık kullanımında dikkat edilmesi gerekenler, doğru kulaklık seçimi, kullanım süresi gibi detaylar uzmanlar tarafından açıklandı. Karaman, uzun süre maruz kalınan gürültünün işitme hücrelerine zarar verdiğini söyleyerek özellikle çocukların ve gençlerin yüksek sesli ders veya müzik dinlememesi gerektiğine vurgu yaptı.

Nelere dikkat etmek gerekir?

Yapılan araştırmalar sonucunda gelişmiş teknolojisi olan ülkelerde 9-15 yaş grubundan %12.5 oranında işitme kaybı olduğu biliniyor. Kalitesiz ve kulak içi kulaklıklar işitme sağlığını olumsuz etkiler. Kişi, bu riski en aza indirmek için bazı tedbirler almalıdır.

Ses şiddeti azalmalı

İç kulakta bulunan salyangoz adlı bölümdeki işitme hücreleri ve sinirlerinde meydana gelen hasar, ses şiddetine bağlı olarak gelişir. Kişi, yaşadığı sistematik hastalıklarda iç kulağı işitme kaybına müsait duruma getirebilir. Yüksek sesle müzik dinlemenin ardından kulak çınlaması, uğultu ve işitmede azalma gibi belirtiler meydana gelebilir. Bu belirtiler geçici olmakla kalmayıp kalıcı hasarlar meydana getirebilir. 60 dakikadan fazla kulaklıkla müzik dinlememek ve kulaklıkla uyumamak gerekir.

Doğru kulaklık seçimi önemli

Erken yaşta işitme kaybı riski yaşanmaması için telefonların ses ayarı %60 olmalıdır. Ses düzeyi yüksek olan konser veya festivalde hoparlöre yakın olma riski varsa kulak tıpası kullanılabilir. Kulaklık ile müzik dinleme durumu varsa kulak içine girenler yerine dışardaki sesi geçirmeyen büyük kulaklıklar tercih edilmelidir. Ses ayarını düşük seviyede tutmak önemlidir. Doğru kulaklık seçilirse işitme kaybı riski en aza iner.

Bu belirtiler önemli

Özellikle çocukların günde en fazla 1 saat kulaklık kullanması gerekir. Gün içinde düşük sesle, kısa süreli, ağrı olmayacak şekilde müzik dinleyebilir. Kulak kanalına girmeyen kulak kepçesine adapte edilen kulaklıklar kullanılabilir. Kulaklık çift taraflı kullanılmalıdır çünkü tek taraflı takıldığında daha iyi duyabilmek için ses arttırılır. Kulakta uğultu, çınlama, işitme kaybı gibi belirtiler varsa mutlaka uzmana başvurulması gerekir.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:10
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Uzmanlar UyardıKulaklık Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
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