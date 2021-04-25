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Uzmanlar test edip onayladı: Koronaya karşı tedavide zeytin yaprağı başarısı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını günlük yaşamı felç ederken vatandaşlar virüsten korunmanın farklı yollarını aramaya başladılar. Yapılan son araştırma sonuçlarına göre ise 3 üniversite ile birlikte 3 Devlet Hastanesi'nin başlattığı bir çalışmada demleme zeytin yaprağı çayının vücudun savunma sistemini aktive ettiği ve bağışıklık gücünü artırdığını gösterdi. Araştırma ekibinde 15 hekim yer alırken çalışma üniversite tarafından da onaylandı.

25 Nisan 2021 Pazar 20:00
Uzmanlar test edip onayladı: Koronaya karşı tedavide zeytin yaprağı başarısı!
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Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında salgından korunabilmek adına bir çok ek çalışmalar yapılıyor. 3 Üniversite ve 3 Devlet Hastanesi'nden toplam 15 hekim araştırma ekibi kurarak insan vücudunun savunma ve bağışıklık sisteminin nasıl güçlendirileceği hakkında bir çalışma başlattı. Başlatılan çalışma ise demleme olarak yapılan zeytin yaprağı çayının, insan vücudunda bazı hücreleri aktive ettiği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gösterdi. Ekipte yer alan n Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Zeytin yaprağı çayının koronavirüsün hem tedavisi hem önlenmesinde koruyucu etkisi olacağı gördük. Sabah 1, akşam 1 fincan şeklinde günde 2 kez tüketilebilir" dedi.

Zeytin yaprağının vücudu koronavirüse karşı korumada ve hastalığın tedavisinde etkinliği araştırıldı. Türkiye'de 3 üniversite ve 3 devlet hastanesinden 15 hekimin katılımıyla gerçekleşen çalışma, demleme zeytin yaprağı çayının vücudun savunma sisteminin bazı hücrelerini aktive ettiği ve gücünü artırdığını gösterdi. Araştırma ekibinde yer alan Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, zeytin yaprağından demleme yoluyla elde edilen çayın hem koronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini hem de virüsü önlemede bir koruyucu etki sağladığını gördüklerini söyledi. 

Hemen hemen herkesin doğal tedavilerin daha sağlıklı olarak tercih etmesi nedeniyle böyle bir araştırma çalışması başlattıklarını söyleyen Prof. Dr. Akkoyunlu, zeytin yaprağı çayının da doğal bir tedavi yöntemi olduğunu ve çayın bir grup bilim insanı tarafından laboratuvar ortamında etkinliğini araştırması sonrasında vücudun savunma sisteminde hücre lökositlerin bazılarını aktive ederek bir güç kazandırdığını ortaya çıkardığını ifade etti.

Bu çalışmanın bir laboratuvar çalışması olduğunu ve her zaman birebir olarak kliniğe yansımadığını vurgulayan  Prof. Dr. Akkoyunlu, şu an için araştırmanın 2'nci ayağına geçiş yaptıklarını zeytin yaprağı çayını hastalara vererek öncesinde virüse yakalanmayı azaltabiliyor mu siye yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi. Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı'nın onayını aldıklarını belirten  Prof. Dr. Akkoyunlu, kısmen de olsa bu çayın insan sağlığında bir fark oluşturduğunu gördüklerini fakat çalışma tamamlanmadan da kesin sonuç söyleyemeyeceklerini ifade eden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, ilk sonuçlara göre zeytin yaprağının çayının doğru oranda demlenmesi halinde koruyucu bir etki yarattığından emin olduklarını dile getirdi.

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYI NASIL DEMLENİR? ÇAY NASIL TÜKETİLİR?

Zeytin yaprağının çayının nasıl hazırlanacağı konusunda bilgiler veren Prof. Dr. Akkoyunlu, 1 fincan sıcak suya 1 tatlı kaşığı öğütülmüş zeytin yaprağını atarak 10 dakika demlemek gerektiğini ve sabah 1 fincan ve  akşam 1 fincan olarak günde 2 kez tüketilebileceğini söyledi. 

 

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 20:00
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