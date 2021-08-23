Uzmanlar Sinovac aşısı olanları uyardı!

Koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İsmail Balık, Çin’den ithal edilen Sinovac aşısı hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu. Sinovac aşılarının etkinliğinin 3. aydan itibaren azaldığını ve mutlaka 3.dozun yapılması gerektiğini belirtti. İşte Sinovac aşısı ile ilgili son gelişmeler…

Sinovac aşılarının etkinliği bir süre sonra azalıyor

Prof. Dr. İsmail Balık Sinovac aşısı yaptıranları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Prof.Dr. Balık, Sinovac aşısının etkinliğinin 3.aydan itibaren azalmaya başladığını ve bu nedenle zaman kaybetmeden 3.doz aşının yapılması gerektiğini vurguladı.

Seyahat sertifikasına gerek yoksa 4.doza gerek yok

“Sinovac etkinliği 3.aydan itibaren azalmaya başlıyor ve hemen 3.dozun yapılması gerekiyor. Bu durum Sağlık Bakanı’nın çalışma sonucunda da açıkca görüldü. Bize başvuran hastalarda da açıkça görüyoruz. Eğer 2 doz Sinovac aşısı yaptırmış ve üzerinden 3 aydan daha uzun bir süre geçmişse bu vakaları daha sık görmeye başladık. Kimler hastalanma ve yoğun bakıma görme açısından daha risklidir diye sıralarsak; ilk başta aşı olmayanlar yer alıyor. Bu kişiler, diğerlerine göre yoğun bakıma yatma konusunda açık ara fark atıyor. 2.sırada ise tek doz aşı olmuş olanlar, 3.sırada 2.doz aşısını yeni olmuş yani bağışıklığı tam gelişmemiş olanlar; 4.sırada 2 doz aşı olmuş ve aradan 3 aydan fazla zaman geçmiş olan kişiler yoğun bakıma yatış sırasını oluşturuyor. Bu yüzden hiç aşı yaptırmayanların bir an önce aşı olması gerekiyor. Daha sonra ise 2.doz sırası gelenlerin aşı olması gerekiyor. Diğer yandan 2 doz Sinovac aşısı olanların 3.dozunu bir an önceya da Sinovac olarak yaptırması gerekiyor. Çünkü göreceli olsa da risk bunlarda da var.”

Prof.Dr. İsmail Balık 4.doz ile ilgili tartışmalara yönelik olarak şu ifadeleri kullandı: “4.doz bu aşamada kesinlikle gerekmiyor. Şu anda Delta varyantı için 3 doz aşı yeterli oluyor. Bu yüzden 4.doz gerekli değil. 4.doz ancak şu aşamada gerekli olabilir: 3.dozun etkinliğinin azaldığı bir noktada ancak şu an bakanlık 4.dozu sadece seyahat iznine ihtiyaç duyanlar için kullanıma açtı. Birçok Avrupa ülkesi 2 doz Biontech aşısı olanlara izin veriyor. Bu aşıyı olmayan, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz Biontech aşısı olanlar kişiler 2. bir doz Biontech yani 4.doz aşısını olmuş oluyor. Bu kişiler seyahate gitme izni bir dilekçe ile belirttiklerinde 4.doz aşı yaptırma hakkına sahip olabilecek. Ancak tıbben 4.doz gerekmiyor. Burada bir karışıklık oldu fakat 3 doz aşı olanlar seyahat etmeyeceklerse 4.doz olmalarına gerek yok.”

Sinovac, Koronavirüse karşı ne kadar koruyucu?

Sinovac aşısı ile ilgili 3 ülkede yapılan çalışmalar doğrultusunda; Brezilya’daki verilere göre %50,38; Türkiye’de %91,25 ve Endonezya’daki verilere göre %65,3 etkinlik kaydedilmiştir. Aşının orta ve ciddi şiddetteki enfeksiyonlara karşı korumada %100 etkili olduğu bildirilmiştir.

En az etkinlik oranı %50 olarak belirtilen bu aşının ölümcül reaksiyonlarda tam etkinlik sağlayabileceği düşünülüyor. Bu kapsamda aşı sayısının artması ile çok daha net bilgiler elde edilecektir. Aşının etkinliğinin ne kadar süreceği yapılan çalışmalara göre netleşecektir.

