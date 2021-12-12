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Uzmanlar ceviz tüketimi hakkında neler söylüyor? Ceviz, insan sağlığının en büyük dostu olarak görülüyor

İnsan sağlığı için bir çok besinin faydası bulunuyor. Bu besinler arasında yer alan ceviz, insan sağlığının en büyük dostu olarak görülüyor. Peki uzmanlar ceviz tüketimi hakkında neler söylüyor? İşte ceviz hakkında bilinmesi gerekenler...

12 Aralık 2021 Pazar 08:13
Uzmanlar ceviz tüketimi hakkında neler söylüyor? Ceviz, insan sağlığının en büyük dostu olarak görülüyor
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Doğada bulunan bir çok besin insan sağlığına iyi gelse bu besinler arasında bulunan ceviz bir çok hastalığa şifa oluyor. İnsan sağlığın en büyük dostları arasında gösterilen cevizin nasıl ve ne kadar tüketilmesi gerektiği arama motorlarını en çok meşgul eden konular arasında bulunuyor. Peki uzmanlar ceviz tüketimi hakkında neler söylüyor?

Uzmanlar Ceviz Tüketimi Hakkında Neler Söylüyor?

Uzmanlara göre ceviz tüketen insanlar bir çok hastalıktan korunuyor.  İspanya’da bir hastanenin yaptığı araştırmaya göre her gün yarım bardak ceviz tüketen kişilerde bağışıklı sisteminin güçlendiği gözlemlendi. Bunun yanında cevizin kalbe bağlı rahatsızlıkları yüzde 8,5 oranında azalttığı ve felç riskini düşürdüğü de ortaya çıkarıldı.

Uzmanlar ceviz tüketiminin olumlu sonuçlar sağladığını fakat bunun yanında uyku düzenine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. 


Son Güncelleme: 12.12.2021 08:13
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Anahtar Kelimeler:
Ceviz TüketimiKalpSağlık
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