Uzmanlar ceviz tüketimi hakkında neler söylüyor? Ceviz, insan sağlığının en büyük dostu olarak görülüyor

Doğada bulunan bir çok besin insan sağlığına iyi gelse bu besinler arasında bulunan ceviz bir çok hastalığa şifa oluyor. İnsan sağlığın en büyük dostları arasında gösterilen cevizin nasıl ve ne kadar tüketilmesi gerektiği arama motorlarını en çok meşgul eden konular arasında bulunuyor. Peki uzmanlar ceviz tüketimi hakkında neler söylüyor?
Uzmanlar Ceviz Tüketimi Hakkında Neler Söylüyor?
Uzmanlar ceviz tüketiminin olumlu sonuçlar sağladığını fakat bunun yanında uyku düzenine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Son Güncelleme: 12.12.2021 08:13