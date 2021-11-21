İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Uzman isimden kuş gribi uyarısı: daha bulaşıcı!

Şuan 14 ülkeye yayılan ve koronavirüsten daha bulaşıcı ve daha öldürücü olduğu değerlendirilen salgınla ilgili konuşan Doç. Dr. Ümit Savaşçı, kuş gribinin semptomları hakkında da detaylı bilgiler verdi.

21 Kasım 2021 Pazar 13:17
Uzman isimden kuş gribi uyarısı: daha bulaşıcı!
Takip Et:

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs salgınından daha tehlikeli olarak nitelendirilen kuş gribi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Şuan 14 ülkeye yayılan kuş gribiyle ilgili özellikle kanatlı hayvan üreticilerinin, şirketlerin ve çiftçilerin çok fazla dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Dünya genelinde giderek artış gösteren kuş gribi vakaları ile ilgili değerlendirmeler yapan Doç. Dr. Savaşçı, kuş gribinin özellikle 2003 yılında karşılarına çıktığını  belirtti ve şuan bir çok ülkenin bu salgınla savaştığını söyledi. Salgında en çok dikkat edilmesi gereken hususun özellikle kümes hayvancılığı ile uğraşanlar kişilerin olduğunu ifade ederek, öksürük, eklem ve kas ağrısı, ateş gibi grip semptomları görülürse mutlaka biz uzmana görünülmesi gerektiğini kaydetti. 

Görülen semptomların önemsenmemesi ve bir şeylerin saklanmasının salgın boyutunda vaka artışlarına neden olabileceğini ve bu durumunda giderek yayılması sonrası yeniden ekstra sıkıntılar yaşayabileceklerini dile getiren Doç. Dr. Ümit Savaşçı, kuş gribinin koronavirüs salgınına karşı daha tehlikeli olduğunu kaydetti ve b salgının Kovid-19'a nazaran daha bulaşıcı ve yüzde 51 oranıyla daha öldürücü sonuçlar doğurabileceğini sözlerine ekledi.


Son Güncelleme: 21.11.2021 13:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kuş GribiKuş Gribi BelirtileriSemptomları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHRS üzerinden Antalya Kaş Devlet Hastanesi'nden randevu nasıl alınır?
MHRS üzerinden Antalya Kaş Devlet Hastanesi'nden randevu nasıl alınır?
Sadece 3 günde ciğerlerinizi tertemiz yapıyor!
Sadece 3 günde ciğerlerinizi tertemiz yapıyor!
İçeceklerin uzun süre sıcak ve soğuk kalmasını sağlayan en iyi termoslar
İçeceklerin uzun süre sıcak ve soğuk kalmasını sağlayan en iyi termoslar
Kapanmalar geri mi gelecek? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama
Kapanmalar geri mi gelecek? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama
Sakinleştirici ve rahatlatıcı bitki çayları nelerdir? İşte en etkili 10 bitki çayı!
Sakinleştirici ve rahatlatıcı bitki çayları nelerdir? İşte en etkili 10 bitki çayı!
Saç dökülmesine iyi gelen vitamin hangisidir?
Saç dökülmesine iyi gelen vitamin hangisidir?

Popüler Haberler

TJK 21 Kasım 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni ne iş yapar? Maaşı ne kadar? 2021 yılı maaşları ve iş ilanları
Rüyada armut görmek ne anlama gelir? Rüyada armut yemek ve toplamak ne demek?
Rüyada polis görmek ne demek? Rüyada polis tarafından uyarılmak ne anlama gelir?
Rüyada kurban kesmek ne anlama geliyor? Rüyada kurban eti dağıtmanın anlamı nedir?
Rüyada inek görmek ne anlama gelir? Rüyada inek sağmak ve kovalamak ne demek?
Rüyada böcek görmek ne demek? Rüyada böcek sürüsü görmek neye işarettir?
Rüyada birini dövmenin anlamı nedir? Rüyada kavga etmek ne anlama geliyor?
Rüyada deprem görmek ne anlama gelir? Rüyada depremden kurtulmak neye işarettir?
Rüyada baba görmek neye işarettir? Rüyada baba ile konuşmak ne demek?
28 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?
Netflix'in yeni dizisi Blue Period Anime konusu nedir? Konusu ve yorumu
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Acil nakit para arayışında olan vatandaşın imdadına Vakıfbank yetişiyor
Şok market kurban bayramı şeker ve çikolata fiyatları 2021
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi teknikeri ne kadar maaş alıyor?
I Know What You Did Last Summer dizi konusu nedir?
Fitness eğitmeni maaşı ne kadar? Fitness eğitmeni ne iş yapar?
Rüyada teyze görmenin anlamı nedir? Rüyada teyze kızını ya da oğlunu görmek ne anlama geliyor?
Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelmektedir?
Rüyada incir yemek ne anlama gelmektedir? Rüyasında incir ağacı gören kişinin rüyası nasıl yorumlanır, incir ağacına çıkmanın anlamı nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.