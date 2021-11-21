Uzman isimden kuş gribi uyarısı: daha bulaşıcı!

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs salgınından daha tehlikeli olarak nitelendirilen kuş gribi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Şuan 14 ülkeye yayılan kuş gribiyle ilgili özellikle kanatlı hayvan üreticilerinin, şirketlerin ve çiftçilerin çok fazla dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Dünya genelinde giderek artış gösteren kuş gribi vakaları ile ilgili değerlendirmeler yapan Doç. Dr. Savaşçı, kuş gribinin özellikle 2003 yılında karşılarına çıktığını belirtti ve şuan bir çok ülkenin bu salgınla savaştığını söyledi. Salgında en çok dikkat edilmesi gereken hususun özellikle kümes hayvancılığı ile uğraşanlar kişilerin olduğunu ifade ederek, öksürük, eklem ve kas ağrısı, ateş gibi gripgörülürse mutlaka biz uzmana görünülmesi gerektiğini kaydetti.

Görülen semptomların önemsenmemesi ve bir şeylerin saklanmasının salgın boyutunda vaka artışlarına neden olabileceğini ve bu durumunda giderek yayılması sonrası yeniden ekstra sıkıntılar yaşayabileceklerini dile getiren Doç. Dr. Ümit Savaşçı, kuş gribinin koronavirüs salgınına karşı daha tehlikeli olduğunu kaydetti ve b salgının Kovid-19'a nazaran daha bulaşıcı ve yüzde 51 oranıyla daha öldürücü sonuçlar doğurabileceğini sözlerine ekledi.