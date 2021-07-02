Uzman isimden 3. doz koronavirüs aşısı için çarpraz aşılama yöntemi!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama uygulamalarında ilk iki dozunun olan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının 3. doz aşılamaları için randevu sistemleri açıldı. Koronavirüsle mücadelede 3. doz aşının fayda sağlayabileceğini söyleyen Dr. Ayşin Kılınç Toker, aşılama uygulamalarında çapraz aşı yönteminin daha iyi olabileceğini belirtti.

Öncesinde Sinovac aşısı olan kişilerin 3. dozlarını BioNTech aşısı, ilk iki dozlarını BioNTech olanların ise 3. dozda Sinovac aşısını önerdiklerini söyleyen Dr. Ayşin Kılınç Toker, çapraz aşılama yönteminin vücuttaki tüm antikorları ve mutasyon virüsleri kapladığını değerlendirdiklerini ve bunun da bilimsel olarak önerildiğini ifade etti. İlk iki dozunu Biontech aşısı olan vatandaşların 3. dozlarını Sinovac olarak yaptırmalarını istediklerini kaydeden Dr. Ayşin Kılınç Toker, fakat 2. dozdan yaklaşık 4,5-5 ay gibi belli bir süre geçtikten sonra 3. aşılarının olunması gerektiğini söyledi.