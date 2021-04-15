İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi! 15 Nisan tarihinden itibaren..
Son Dakika
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...

Uyku için bitki çayı önerileri

Uykusuzluk, günlük yaşamı olumsuz etkileyen ve günümüzde pek çok insanın karşılaştığı bir sağlık problemidir. Bu durumdan muzdarip olan vatandaşlar ise uykusuzlukla baş etmenin yollarını araştırıyor. Uykusuzluğu önlemek için yapmanız gerekenlere haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz…

15 Nisan 2021 Perşembe 00:54
Uyku için bitki çayı önerileri
Takip Et:

Birçok insan günümüzde uykusuzluk sorunuyla mücadele ediyor. Günlük hayatta stres, yeme içme düzeni, fiziksel faktörler uyku sorunlarını tetikleyen etkenler arasında yer alıyor. Araştırmalar uykunun dinamik bir etkinlik olduğunu gösteriyor. Uyku esnasında yaşamsal hormonlar devreye girdiği için fiziksel ve psikolojik olarak kaliteli bir uyku uyumak, sağlık açısından  büyük önem taşıyor. Uyku kalitesinin artmasıyla beraber sosyal hayat ve iş hayatı olumlu yönde etkileniyor.

Yetişkinler için günlük 7 saat uyku yeterli olsa da kendimizi dinlenmiş hissetmediğimiz sürece kaliteli bir uyku uyumamış oluruz. Peki kaliteli uykunun sırları nelerdir?

İlerleyen yaşla beraber uyku kalitesi azalıyor

Son yıllarda sosyal medya kullanımı ve teknolojik iş yükünün artmasıyla uykuya daha az zaman ayrılmaya başlanmıştır. Uykunun vücut sağlığı için önemli bir rol oynadığını göz ardı etmemeliyiz. 

Uyku süresi yaşa göre ve kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Bebekler günde 16 saat uyurken, çocukluk döneminde 11 saat, daha ileriki dönemlerde ise 9 saate kadar düşer. Yetişkinlerde 7 saat, daha yaşlı bireylerde de gece boyunca bölünmelere, uyku haline geçememe, erken uyanma gibi durumlarla karşılaşılır. Bu yüzden uyku kalitesi düşmeye başlar.

Uyumadan önce neler yapılmalı

  • Yatakta bilgisayar, tablet, telefon kullanılmamalıdır. Bunun sebebi ise uzun süre mavi ışığa bakmak melaton hormonunun salgılanmasını engeller ve uykuya geçişi zorlaştırır.
  • Uyumadan en az 3 saat önce yemek yenilmemelidir. Ayrıca uykudan önce tatlı, abur cubur vb. gıdalar da tüketilmemelidir.
  • Kafein içeren içeceklerin uyumadan önce 3 saat içinde tüketilmemesi gerekir .
  • Uyku öncesinde derin ve stresli durumları düşünmemek gerekir.
  • Gün içinde kısa süre uyumamalıdır.
  • Alarm için saat tercih edilmelidir.

Kaliteli uyku için neler yapılmalıdır?

  • Her gün genellikle aynı saatlerde uyanmaya özen gösterilmelidir.
  • Uykudan önce ılık duş almak uykuya geçişinizi kolaylaştırmaktadır.
  • Yatak odasının ısısı mutlaka yeterli seviyede olmalıdır.
  • Sağlıklı uyku için gürültüsüz ve karanlık ortamlar tercih edilmelidir.
  • Fiziki şartlarınıza uygun olan ortopedik yatak ve yastık edinebilirsiniz.
  • Gerçek anlamda yorgun olduğunuzdan emin olun.
  • Yarım saatten daha fazla uykuya geçiş yapamadıysanız bir şeyler okumayı deneyebilirsiniz.
  • Mümkünse sağ tarafa doğru yatmaya çalışın. Çünkü yüz üstü  sırt üstü yatmak kalp rahatsızlıklarına neden olabilir.

Uyumadan önce rahatlacak bitki çayları

Lavanta çayı

Uzun zamandır uykusuzluk sorunu yaşayanlar için idealdir. Depresyon, stres vb. sinirsel hastalıklara karşı etkilidir. Kaygı bozukluğu gibi durumlarda rahatlatıcıdır.

Rezene çayı

Rezene çayının da rahatlatıcı özelliği bulunmaktadır. Bu sayede derin bir uyku uyuyabilirsiniz.

Nane çayı

Sinirleri yatıştıma özelliğine sahip olan bu çay huzurlu bir uyku uyumanıza yardımcı olur.

Papatya çayı

Papatya çayı hazmı kolaylaştırır, ağrı kesici, antiseptik ve anksiyeteyi önleyici bir etkisi bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 15.04.2021 00:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
UykusuzlukLavanta çayıNane çayıRezene çayıUykusuzluğa Iyi Gelen şeylerUykusuzluğu Giderici Bitki çaylarıPapatya çayıUykusuzluğu önlemek Için Neler Yapılmalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir? Hastaneye gitmek serbest mi?
Sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir? Hastaneye gitmek serbest mi?
Taze yumurta nasıl anlaşılır? Yumurta taze mi, bayat mı?
Taze yumurta nasıl anlaşılır? Yumurta taze mi, bayat mı?
​Yerli aşı da acil kullanım onayı olabilir mi? Yerli aşıda son durum ne?
​Yerli aşı da acil kullanım onayı olabilir mi? Yerli aşıda son durum ne?
Sahurda tok tutan besinler ve yiyecekler nelerdir? Sahurda tok kalmak için ne yenir?
Sahurda tok tutan besinler ve yiyecekler nelerdir? Sahurda tok kalmak için ne yenir?
İftardan sonra neden halsizlik olur, nasıl geçer?
İftardan sonra neden halsizlik olur, nasıl geçer?
Oruç tuttuğunuzda vücudunuzda hangi değişiklikler, neler olur?
Oruç tuttuğunuzda vücudunuzda hangi değişiklikler, neler olur?

Popüler Haberler

Türk Telekom Ramazan Kampanyası 2021; Türk Telekom Ramazan Kampanyası Bol GB ve Bol dakikalar
Uyku için bitki çayı önerileri
Zekat ve fitre ne zaman verilir? Fitre ve zekat verirken dikkat edilecek hususlar
Persona 5 oyunu önerilen minimum sistem gereksinimleri neler?
AVM'ler kapandı mı? AVM'ler açık mı, kapalı mı? AVM çalışma saatleri
Kağıt Ev ne zaman başlıyor? Kağıt Ev oyuncu kadrosu ve konusu
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak hangi günler yayınlanıyor?
ÖSYM sınavlarına refakatçi izin belgesi alınır mı? Sınav için izin belgesi nereden, nasıl alınır?
Sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir? Hastaneye gitmek serbest mi?
Liverpool Real Madrid maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi yarı finale yükselen takım hangisi oldu?
Sosyal medya reklam yasağı ve bant genişliğinin sınırlandırılması nedir?
Sadakatsiz Volkan karakterini kim canlandırıyor? Caner Cindoruk kimdir?
Kabine Toplantısı (Bakanlar Kurulu) ne zaman?
TJK 12 Nisan 2021 Pazartesi Şanlıurfa ve Bursa at yarışı ve altılı ganyan sonuçları
A101 22 Nisan 2021 indirimli satılacak aktüel ürünler kataloğu
Canlı izle Borussia Dortmund Manchester City Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Borussia Dortmund Manchester City maçı Selçuk Sports Netspor izle
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
TV 8 canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.