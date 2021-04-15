Uyku için bitki çayı önerileri

Birçok insan günümüzde uykusuzluk sorunuyla mücadele ediyor. Günlük hayatta stres, yeme içme düzeni, fiziksel faktörler uyku sorunlarını tetikleyen etkenler arasında yer alıyor. Araştırmalar uykunun dinamik bir etkinlik olduğunu gösteriyor. Uyku esnasında yaşamsal hormonlar devreye girdiği için fiziksel ve psikolojik olarak kaliteli bir uyku uyumak, sağlık açısından büyük önem taşıyor. Uyku kalitesinin artmasıyla beraber sosyal hayat ve iş hayatı olumlu yönde etkileniyor.

Yetişkinler için günlük 7 saat uyku yeterli olsa da kendimizi dinlenmiş hissetmediğimiz sürece kaliteli bir uyku uyumamış oluruz. Peki kaliteli uykunun sırları nelerdir?

İlerleyen yaşla beraber uyku kalitesi azalıyor

Son yıllarda sosyal medya kullanımı ve teknolojik iş yükünün artmasıyla uykuya daha az zaman ayrılmaya başlanmıştır. Uykunun vücut sağlığı için önemli bir rol oynadığını göz ardı etmemeliyiz.

Uyku süresi yaşa göre ve kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Bebekler günde 16 saat uyurken, çocukluk döneminde 11 saat, daha ileriki dönemlerde ise 9 saate kadar düşer. Yetişkinlerde 7 saat, daha yaşlı bireylerde de gece boyunca bölünmelere, uyku haline geçememe, erken uyanma gibi durumlarla karşılaşılır. Bu yüzden uyku kalitesi düşmeye başlar.

Uyumadan önce neler yapılmalı

Yatakta bilgisayar, tablet, telefon kullanılmamalıdır. Bunun sebebi ise uzun süre mavi ışığa bakmak melaton hormonunun salgılanmasını engeller ve uykuya geçişi zorlaştırır.

Uyumadan en az 3 saat önce yemek yenilmemelidir. Ayrıca uykudan önce tatlı, abur cubur vb. gıdalar da tüketilmemelidir.

Kafein içeren içeceklerin uyumadan önce 3 saat içinde tüketilmemesi gerekir .

Uyku öncesinde derin ve stresli durumları düşünmemek gerekir.

Gün içinde kısa süre uyumamalıdır.

Alarm için saat tercih edilmelidir.

Kaliteli uyku için neler yapılmalıdır?

Her gün genellikle aynı saatlerde uyanmaya özen gösterilmelidir.

Uykudan önce ılık duş almak uykuya geçişinizi kolaylaştırmaktadır.

Yatak odasının ısısı mutlaka yeterli seviyede olmalıdır.

Sağlıklı uyku için gürültüsüz ve karanlık ortamlar tercih edilmelidir.

Fiziki şartlarınıza uygun olan ortopedik yatak ve yastık edinebilirsiniz.

Gerçek anlamda yorgun olduğunuzdan emin olun.

Yarım saatten daha fazla uykuya geçiş yapamadıysanız bir şeyler okumayı deneyebilirsiniz.

Mümkünse sağ tarafa doğru yatmaya çalışın. Çünkü yüz üstü sırt üstü yatmak kalp rahatsızlıklarına neden olabilir.

Uyumadan önce rahatlacak bitki çayları

Lavanta çayı

Uzun zamandır uykusuzluk sorunu yaşayanlar için idealdir. Depresyon, stres vb. sinirsel hastalıklara karşı etkilidir. Kaygı bozukluğu gibi durumlarda rahatlatıcıdır.

Rezene çayı

Rezene çayının da rahatlatıcı özelliği bulunmaktadır. Bu sayede derin bir uyku uyuyabilirsiniz.

Nane çayı

Sinirleri yatıştıma özelliğine sahip olan bu çay huzurlu bir uyku uyumanıza yardımcı olur.

Papatya çayı

Papatya çayı hazmı kolaylaştırır, ağrı kesici, antiseptik ve anksiyeteyi önleyici bir etkisi bulunmaktadır.