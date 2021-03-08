Usta oyuncu Rasim Öztekin'in sağlık durumu hakkında hastaneden yeni açıklama!

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'in geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede tedavi altına alınmıştı. 62 yaşındaki usta oyuncunun dün öğlen saat 15:30 sıralarında hastaneye kaldırılmasının ardından acil ameliyata alındığı ve kardiyal sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınarak entübe edildiği bildirildi.

Uta oyuncunun sağlık durumu hakkında sevenleri ve sanatçı dostları merak içerisinde beklerken tedavi altında olduğu hastanenin başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur, bir açıklamada bulundu. Uğur, yaptığı açıklamasında Rasim Öztekin'in kendisine bağlanan ekmo cihazıyla koronel anjiyografi ünitesine alındığı ve burada tıkalı olan damarlarına stent uygulaması yapıldığını söyledi. Ameliyattan çıkarılan Öztekin'in yoğun bakıma alındığı ve yine ekmo cihazı ve intraortik balon desteği ile entübe edilerek durumun takip edildiğini belirten Prof. Dr. Uğur, hastanın hayati tehlikesi bulunduğunu ve durumunun da ciddiyetini koruduğunu ifade etti.