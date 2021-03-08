Usta oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti!

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'in geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede tedavi altına alınmıştı. 62 yaşındaki usta oyuncunun dün öğlen saat 15:30 sıralarında hastaneye kaldırılmasının ardından acil ameliyata alındığı ve kardiyal sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınarak entübe edildiği bugün hastane başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur, tarafından duyurulmuştu.

Uta oyuncununhakkında sevenleri ve sanatçı dostları merak içerisinde beklerken tedavi altında olduğu hastaneden bir son dakika açıklaması yapıldı.

Tedavi altında olduğu Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada kendisine bağlanan ekmo cihazı ve intraortik balon desteği ile entübe edilerek durumun takip edildiği fakat Rasim Öztekin'in sağlık durmunun giderek kötüleşmesinden dolayı hayatını kaybettiği bildirildi.