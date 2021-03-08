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Usta oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti!

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmasının ardından sanatçının sevenleri ve hayranları hastaneden gelecek iyi haberleri beklemeye başlamıştı. Öztekin'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan son dakika açıklamasında usta sanatçının hayatını kaybettiği duyuruldu.

08 Mart 2021 Pazartesi 21:58
Usta oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti!
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Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'in geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede tedavi altına alınmıştı. 62 yaşındaki usta oyuncunun dün öğlen saat 15:30 sıralarında hastaneye kaldırılmasının ardından acil ameliyata alındığı ve kardiyal sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınarak entübe edildiği bugün hastane başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur, tarafından  duyurulmuştu.

Uta oyuncunun sağlık durumu hakkında sevenleri ve sanatçı dostları merak içerisinde beklerken tedavi altında olduğu hastaneden bir son dakika açıklaması yapıldı.

Tedavi altında olduğu Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada kendisine bağlanan ekmo cihazı ve intraortik balon desteği ile entübe edilerek durumun takip edildiği fakat Rasim Öztekin'in sağlık durmunun giderek kötüleşmesinden dolayı hayatını kaybettiği bildirildi.

 

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 21:58
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Anahtar Kelimeler:
Kalp KriziSağlık DurumuRasim Öztekin
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