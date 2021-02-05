Unutkanlık neden olur, sebepleri ve belirtileri nelerdir? Unutkanlığı önlemek için 10 altın tavsiye

Günümüzde sıkça rastlanan bir sağlık sorunu olan unutkanlık birçok insana rahatsızlık vermektedir. Yaşanan unutkanlıklar yüzünden zor bir hayat geçiren insanlar unutkanlığın nedenlerini ve önlemenin yollarını aramaya başladılar. Peki unutkanlığın nedenleri nedir, nasıl önlenir?

Unutkanlığa neden olan etkenler

Unutkanlığa neden olan etkenlerin başında stresli yaşam şartları gelmektedir. Diğer etkili olan etkenler ise; Gereksiz ve önemsiz şeylerin hafızaya dahil olması, bir işi öğrenirken birden fazla konuyla meşgul olmak, dikkati yoğunlaştırmayı azaltan etkenler, işimize gereken önemi vermemek, dağınık çalışma düzeni, öğrenme ve hafızada tutma tekniklerinin yeterince bilinmemesi, alkol tüketimi, uykusuzluk, Tiroit bezinin normalden az çalışması, depresyondur.

Unutkanlığı önleme yolları nasıldır?

Unutkanlığı önlemek için iki farklı yol kullanılmaktadır. Birinci yol üstüne durarak unutmamaktır. Bu yöntemde bir şeyi unutmamanın en kolay yolu onun sürekli tekrar edip üstünde durmaktır. İkinci yol ise çağrışım yolu ile hatırlamaktır. Bu yöntemde ise unutulmak istenmeyen ile bir nesne arasında bağlantı kurmadır. Böylece o eşya sayesinde unutmamamız gereken olayı aklınızda tutabilirsiniz.

Unutkanlığı önlemede tüketilecek en etkili 10 ürün

-Yaban mersini: Yaban mersini beyni oksidatif sterse karşı korur ve yaşa bağlı olan unutkanlıkları önler. Yaban mersinini tüketen kişilerde öğrenme kapasitesi artar ve motor becerisi gelişir.

-Derin deniz balıkları: Omega 3 aitleri yönünden zengin olan Derin deniz balıklarını 2-3 gün tüketmek hem unutkanlığı önler hem de hafızayı güçlendirir.

-Kuruyemişler: E vitamini ve yağ asitleri bakımından zengin olan ceviz, fındık, kaju, badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, susam ve keten tohumu gibi kuruyemişler ve tohumlar unutkanlığı engellemektedir.

-Kepekli tahıllar: Kötü kolesterolü dürüp kan akışını olumsuz olarak etkileyen damar tıkanıklığına iyi gelen kepekli tahıllar hafızanın korunmasında yardımcı olur.

-Nar suyu: Nar suyu antioksidan yönünden zengindir ve hücre yapısını bozan serbest radikallere karşı koruma sağlamaktadır. Nar suyu yanında portakal, çilek ve greyfurt gibi meyve suları da unutkanlığa iyi gelmektedir.

-Yeşil çay: Yeşil çay kahveden daha düşük oranda kafein içerdiği için unutkanlığa iyi gelir.

-Koyu çikolata: %50 ve %70 bitter çikolatalar unutkanlığa iyi gelir. Günden ortalama 10-15 gram çikolata yemek yeterlidir.

-Ispanak: Ispanak folik asit ve minareller bakımından zengin olduğu için hafızayı güçlendirir.

-Elma: İçerdiği antioksidan çeşidi olan quercetin sayesinde elma hafızayı güçlendirir. Kırmızı soğan ve brokoli elma ile birlikte hafızayı güçlendirmek için kullanılır.

-Domates: İçinde yer alan likopen sayesinde hücre tahribatını en düşük seviyeye getirir.