Ünlü model AstraZeneca aşısı nedeniyle hayatını kaybetti

İngiliz model Stephanie Dubois, ülkesinin üretmiş olduğu AstraZeneca aşısı olduktan yaklaşık bir hafta sonrasında nefes darlığı şikayeti ile hastaneye yatmıştı. Hastanede geçen 5 günün ardından durumu ağırlaşan Dubois, komaya girdi ve yoğun bakım ünitesine alındı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 39 yaşında hayata gözlerini yumdu. 39 yaşındaki kadının ölümünün AstraZeneca aşısının ardından gerçekleşmesi aşının tartışılmasına yol açtı ve dikkatler Avrupa İlaç Ajansı’na çevrildi.

Avrupa İlaç Ajansı, İngiliz modelin ölümü ile ilgili detaylı bir açıklama yapmadı ancak olay hakkında soruşturma başlattı.

AstraZeneca aşısı, birçok ülkede bu tarz ölümlere yol açmış, Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi aşının uygulanmasına geçici olarak son vermişti. Bu karar, uzun süren klinik deneyler sonucunda 19 Mart 2021’de bozuldu ve aşı bu ülkelerde tekrar uygulanmaya başlanmıştı.