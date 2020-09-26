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Üniversite öğrencileri GSS ile sağlık hizmeti alabiliyor!

Herhangi bir iş ya da aile güvencesi kapsamında yer almayan üniversite öğrencileri sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceklerini merak ediyorlar. Üniversite öğrencileri GSS ile sağlık hizmeti alabiliyor! Ancak bazı koşulları sağlamaları gerekiyor…

26 Eylül 2020 Cumartesi 14:13
Üniversite öğrencileri GSS ile sağlık hizmeti alabiliyor!
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Herhangi bir işte çalışmayan ve ailesinin sağlık güvencesi kapsamında yer almayan üniversite öğrencileri sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanabileceklerini merak ediyorlar. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan öğrenciler GSS bünyesinde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Ancak öğrencilerin bazı koşulları sağlamaları lazımdır.

Öğrencilerin sağlık hizmetlerinden GSS bünyesinde faydalanabilmeleri aileleri sayesinde mümkün olmaktadır. Aileleri sigortaları üzerinden çocuklarına da sigorta yapmış gibi olmaktadırlar. Buna bağlı olarak öğrencilerin sigorta kapsamları ailelerinin sigorta geçmişine, cinsiyetine ve yaşına bağlı olarak değişmektedir.

  • Annesi ya da babası SGK primlerini ödeyen, yani sigortalı olarak özel bir kurumda ya da devlette çalışan veya SGK’dan emekli olmuş, tüm 18 yaş altı çocuklar ailelerinin sağlık sigortası kapsamında ücretsiz sağlık hizmeti alabilirler.
  • Anne ve babası hayatta olmayan 18 yaş altı çocukların sağlık güvenceleri devlet tarafından otomatik olarak sağlanır.
  • 18 yaşını dolduran öğrencilerin sağlık güvencesi cinsiyete, eğitim durumuna ve ailenin sigortalılık tarihine göre değişir

Kız Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Güvencesi Ne Zaman Biter?

Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha şanslı oldukları söylenebilmektedir.

Kız çocuklarının anne ya da baba üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanması konusunda belirleyici olan ailenin sigortalı üyesinin SGK giriş tarihidir.

01.10.2008 tarihinden önce sigorta girişi yapılan ebeveynlerin kız çocukları, çalışmadıkları takdirde, evlenene kadar anne ya da babanın sigortasından faydalanabilirler. Buna göre kız öğrenciler evlenene ya da işe girene kadar ailesinin sigortasından faydalanabilirler.

01.10.2008 tarihinden sonra sigorta girişi yapılan ebeveynlerin kız çocukları için durum biraz daha farklı. Bu durumda liseye giden kız çocukları 20 yaşına kadar, üniversiteye giden kız çocukları 25 yaşına kadar ailelerinin sigortalarından faydalanabiliyor. Ayrıca üniversite erken de bitse 25 yaşına kadar sigorta hali devam ediyor.

Erkek Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Güvencesi Ne Zaman Biter?


Erkek üniversite öğrencilerinin ailelerinden kaynaklı sigortalılık süreleri kız öğrencilere göre daha az olmaktadır. 18 yaşını geçen erkek öğrenciler ailelerinin sigorta giriş tarihine göre bir süre daha sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmektedirler.

01.10.2008 tarihinden önce sigorta girişi olan ebeveynlerin erkek çocukları hangi eğitim seviyesinde olursa olsun, 25 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

SGK girişi 01.10.2008 tarihinden sonra olan anne ve babaların erkek çocukları için durum yine farklı. Bu durumda liseye giden erkekler 20 yaşına kadar, üniversiteye giden erkekler 25 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmak hakkına sahip. 25 yaşından önce mezun olanlar 25 yaşlarına kadar hizmet alabiliyorlar.

Üniversite okumayan ya da üniversiteden mezun olup 25 yaşını dolduranların hizmetten faydalanabilmeleri için sigortalı bir işe girmeleri ya da GSS prim ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Sosyal Güvencesi Olmayanlar Nasıl Faydalanır?

25 yaşını dolduran ve herhangi bir sigortalı işte çalışmayan kişiler sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde faydalanamamaktadırlar. Buna bağlı olarak 25 yaşını geçen kişilerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmeleri için Genel Sağlık Sigortası primlerini ödemeleri gerekmektedir. Aylık belirli bir ücret karşılığında bu primlerin ödenmesi halinde sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler.

Normal şartlar altında sigortası olmayan kişiler otomatik olarak GSS’ye kaydedilmektedirler. Ancak yine de sistemden gerekli sorgulamanın yapılması iyi olacaktır. Sorgulamalar e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Aşağıdaki kısımda yer alan link üzerinden ilgili sayfaya erişim sağlanabilmektedir. Aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresine tıklanması ardından açılan sayfa üzerinde GSS kaydı ve varsa biriken GSS prim borçları görüntülenebilmektedir.

GSS ödemeleri kapsamında kişilerin maddi durumları da göz önünde bulundurulmaktadır. Çalışmayan ve ailesinin de herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşların prim ödemesi de çok zor olacağından bu prim ödemeleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu yardımdan faydalanabilmek için kişilerin maddi yetersizliklerini kanıtlamaları gerekmektedir. Kanıtlama işlemi için Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına başvurarak gelir testi yapılması gerekmektedir. Yapılan test sonucunda yetersiz gelir seviyesinde olunduğuna dair teyit alınması halinde kişilerin Genel Sağlık Sigortası prim ödemeleri devlet tarafından gerçekleştirilecektir.



Son Güncelleme: 26.09.2020 14:13
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Anahtar Kelimeler:
GSSSağlıkPrim
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