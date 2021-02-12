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Un bozulur mu? Tarihi geçen veya bozuk un nasıl anlaşılır?

Her evde sıklıkla kullanılan ve vazgeçilmez olan bir gıda türü de undur. Un kullanımı oldukça fazla olan bir gıda ürünü olarak hayatımızda yer almaktadır. Peki kullanılan unları nasıl muhafaza edebiliriz? Unların belirli bir kullanım süresi paket üzerlerinde yer almaktadır. Peki bozulan unları nasıl anlayabiliriz? Tüm detaylar haberimizde..

12 Şubat 2021 Cuma 01:50
Un bozulur mu? Tarihi geçen veya bozuk un nasıl anlaşılır?
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Birden fazla yemeğin yapımında ve daha çok hamur işlerinde kullanılan un,her evin vazgeçilmezidir. En önemli gıdalardan olan un, paketi açıldıktan sonra ne yazık ki bozulabiliyor. Doğru koşullar altında saklanması gereken un, bu koşullar altında uzun süre korunabilmektedir. 

UN BOZULMA SÜRESİ 

Oda sıcaklığında muhafaza edilen unların çoğu 3-8 ay arasında taze kalmaktadır. Unların saklanma koşulları, bozulma süresini etkilemektedir. 

BOZUK UN NASIL ANLAŞILIR?

En kolay yöntem olarak unlarınızın bozulup bozulmadığını koklayarak anlayabilirsiniz. Bozulan un kötü bir kokuya sahip olacağından hemen anlaşılabilir. Taze un nötr bir kokuya sahipken,bozulan un küf,ekşi kokmaktadır. 

Bunun yanı sıra elekten geçirerek unlarınızın bozuk olup olmadığını anlayabilirsiniz. 

BÖCEKLENMEYE KARŞI UN NASIL KORUNUR?

Genellikle unlarınız kelebeklenme ile karşı karşıya kalabilir. Buna engel olabilmek için, un paketinin içerisine birkaç tane defne yaprağı atabilirsiniz. Defne yaprağı hem unları taze tutar, hem de her türlü böceklenme ve kelebeklenmeye engel olur. 

Plastik kaplarda saklanan unların ağızları özellikle açık bırakılmalıdır. Hem rutubet oluşumu engellenir hem de hava alır. 

SON KULLANMA TARİHİ GEÇEN UNLAR TEHLİKE ARZ EDİYOR MU?

Bozulan veya bayatlayan unların tüketilmesinde herhangi bir tehlike söz konusu olmamaktadır. Fakat ekşiyen un ile yaptığınız yiyeceklerin tadı farklı olabilir. 

Fakat bazı ekşi un tüketiminden dolayı, kusma ve ishal gibi etkiler de gözükebilmektedir. 



Son Güncelleme: 12.02.2021 01:50
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UnBozulmuş Un
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