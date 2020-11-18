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Ücretsiz sağlık raporu nasıl alınır? Özel ve devlet hastanelerinde sağlık raporu ücretleri

Günümüzde pek çok işlemde sağlık raporu gerekmektedir. Özel ve devlet hastanelerinde sağlık raporu ücretleri ile ilgili araştırma yapan binlerce kişi için 'Ücretsiz sağlık raporu nasıl alınır?' sorularının yanıtını içeriğimizde derledik.

18 Kasım 2020 Çarşamba 18:23
Ücretsiz sağlık raporu nasıl alınır? Özel ve devlet hastanelerinde sağlık raporu ücretleri
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Günümüzde hemen hemen her işe girmeden önce evrakları tamamlamanız gerekir. Evraklarda gereken belgelerden birisi de sağlık raporudur. Ehliyet, işe giriş, spor faaliyetleri ve etkinliklere katılırken bu rapor talep edilir. Araba kullanmak, işe girmek veya spor dallarında uğraşmak için sağlıklı olduğunuzun bilinmesi gerekmektedir.

Sağlık raporu nedir?

Kişilerin sağlıklı olduğunu kanıtlamak için aldıkları belgeler sağlık raporudur. Evlilik, iş girişi, askerlik, spor faaliyetleri, araba kullanma, hacca gitme ve yurtdışı seyahatlerine çıkarken giriş yapmanız gerekmektedir. İstenilen sağlık raporuna göre ücret ve işlemler değişiklik gösterebilmektedir.

Sağlık raporu nereden alınır?

Sağlık raporunun nerede kullanılacağına dair değişiklik gösterir. Sağlık raporunun hangi gerekçeyle alınacağına göre kurumlar seçeneklere ayrılır. Buna göre;

Özel hastane,

Devlet hastaneleri,

Aile Hekimi sağlık ocaklarından belgeyi alabilirsiniz.

Sağlık raporu hangi durumlarda alınır?


Sağlık raporu;

Evlilik, iş başvuruları, askerlik, sporcu lisanslı, silah ruhsatı ve ehliyet durumlarında rapor alınabilmektedir.

Özel hastanelerde sağlık raporu

Özel hastanelerde sağlık raporları genellikle ücretli olmaktadır. Her işlem için ayrı ayrı ücretler ödenir. Gireceğiniz işyerinin anlaşmalı olduğu hastane bulunursa daha az maliyetle muayene olarak rapor alabilirsiniz. Fiyatlarsa bulunduğunuz yer ve özel hastaneye göre değişiklik gösterebilmektedir. Özel hastanelerde sağlık raporu ücretleri 50 TL’den 400 TL’ye kadar fiyatla alınabilmektedir.

Devlet hastanelerinde sağlık raporu

Sağlık raporu alırken ilgili kuruma rapor ücreti şeklinde ödemeler yapılabiliyor. Hastaneler, kamu veya özel hastane fark etmeksizin tetkikler için ücret talep edilmektedir. Devlet hastanelerinde nefes testi için de ek ücret ödenir. Kamu hastanelerinde sağlık raporu ücretleri ortalama 50 TL ile 150 TL arasında değişiklik gösterirken, heyet raporları 150 TL ila 200 TL arasında değişmektedir.

Kimler sağlık raporu için ücret ödemez?

Sağlık raporu almak için para ödemeyecek kişiler;

Öğrenciler, şehit yakınları, gaziler, engelliler ve dul ve yetimlerdir.

 



Son Güncelleme: 18.11.2020 18:23
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık RaporuSağlık Raporu ücretleri
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