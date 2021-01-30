Ücretsiz sağlık raporu nasıl alınır?

Günümüzde birçok alanda istenen belgelerin başında sağlık raporu gelmektedir. İş başvuruları, ehliyet alımları, spor faaliyetleri ve çeşitli etkinliklere dahil olabilmek için muhakkak sağlık raporu istenmektedir. Bu açıdan hayatınızda birçok şeyi kaçırmamak için sağlık raporu almanız gerekiyor. Vatandaşlarımız ücretsiz sağlık raporunun nereden alınacağını merak etmektedir.

Sağlık Raporu

Sağlıklı olduğunuza dair resmi bir evrak istiyorsanız sağlık raporu alabilirsiniz. Sağlık raporu evlilik, askerlik, spor faaliyetleri, üniversite, memurluk, ruhsatlı silah, iş başvurusu, araç kullanma, hacca gitme, KYK yurtlarına kayıt, yurt dışı seyahatleri gibi birçok alanda istenilen belgelerin başında gelmektedir. Sağlık raporunun istenildiği alana göre ücreti de değişmektedir.

Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Birçok yerden sağlık raporu alınabilir. 633 sayılı kanun çerçevesinde belirlenen sağlık raporunun türü ve sebebine göre şu kurumlardan alınabilir:

Özel hastaneler,

Devlet hastaneleri,

Sağlık ocakları.

Hangi Durumlarda Sağlık Raporu Alınır?

İş başvurusu

Evlilik

Sporcu faaliyetleri

Askerlik

Silah ruhsatı

Ehliyet alımı.

Spor Faaliyetleri İçin Sağlık Raporu

Sağlık için en önemli aktiviteler arasında spor gelmektedir. Ancak bazı insanların sağlık sorunları spor yapmaya engel olmaktadır. Önek verecek olursa, kalp rahatsızlığı olanlar, astım hastalığı, ortapedik sorunları olanlar spor yapamazlar. Nefes sorunu yaşayanlar, ağrı ve sızısı olanlar spor yaparsa daha büyük rahatsızlıklar yaşayabilir. Hangi spor dalına kayıt yaptırırsanız yaptırın sizden sağlık raporu istenecektir. Sağlık raporunuzu alabilmeniz için devlet ve özel hastanelerden ve aile hekimlerinizden alabilirsiniz. Ancak muayeneden geçebilmeniz gerekmektedir.

Askerlik İçin Sağlık Raporu

Ülkemizde her erkek askerlikten geçmektedir. Asker olan bireyler sağlık raporu almadan, muayeneden geçmeden askere gidemezler. Sağlık sorunlarınız ortaya çıkarsa özel işlemlere tabi tutulursunuz ve belli bir ücret karşılığında sağlık raporunuzu alabilirsiniz.

Evlilik İçin Sağlık Raporu Almak

Sevdiğiniz kişiyle hayatınızı birleştirmek, onunla aynı çatı altına girmek, evlenmek istersiniz. Evlenmek istediğiniz kişiyle evlilik kararı aldığınızda nikah dairelerine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak nikah dairesi sizden bazı belgeleri isteyecektir. Bu belgeler arasında sağlık raporu da vardır. Evlilik için sağlık raporunuzu hızlı bir şekilde almak istiyorsanız aile hekiminize başvuruda bulunabilirsiniz.

Ehliyet Almak İçin Sağlık Raporu

İş Başvurusu İçin Sağlık Raporu Almak

Herkes ehliyet alıp araba sürmek ister. Ehliyet alabilmek için istenilen belgelerin arasında da sağlık raporu bulunmaktadır. Bazı insanlarda el titremesi, göz titremesi ve bozukluğu, uyku sorunu gibi rahatsızlıklar bulunmaktadır. Bu tür rahatsızlığı olanlara ehliyet verilmesi doğru olmayacaktır. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren alınan karar doğrultusunda ehliyet için sağlık raporu başvurusunu E-Devlet sistemi üzerinden yapmanız gerekmektedir. Burada Kişisel Sağlık Formu'nu doldurarak ön başvuruda bulunabilirsiniz. Bu formu doldurmayanlar ehliyet için sağlık raporu alamayacaktır.

İş başvurunuzun kabul edilmesinden sonra işe girişinizin yapılması için sizden sağlık raporu istenecektir. İş yerinizin sektörü, büyüklüğü ve biriminize göre farklı tetkikler yapılabilmektedir. Buradan çıkan sonuçlar sağlık raporunuza işlenecektir. Ayrıca işe gireceğiniz yerin anlaşmalı olduğu hastaneler olabilmektedir. Bu hastaneleregiderek gerekli muayeneleri yaptırdıktan sonra sağlık raporunuzu alabilirsiniz.

Sağlık Raporu Almak İçin Hangi Bölüme Gitmeliyim?

Sağlık raporu almak adına devlet ya da özel hastanelere gittiğinizde sizi belli bölümlere ve doktorlara yönlendirmektedirler. Şu doktorlardan ve bölümlerden sağlık raporu alınabilmektedir:

İç hastalıklar (dahiliye)

Kulak, burun, boğaz (KBB)

Göz hastalıkları,

Ruh sağlığı,

Nöroloji,

Genel cerrahi.

Bu bölümlerin dışında sağlık ocağına, aile hekiminize giderek gerekli muayenelerden sonra sağlık raporunuzu alabilirsiniz.

Sağlık Ocağından Sağlık Raporu Alma İşlemi

Sağlık ocaklarında aile hekimleriniz bulunmaktadır. Aile hekimliğinizden ücretsiz bir şekilde sağlık raporu alma imkanınız olacaktır. Askerlik için, spor için, tahlil, evlilik için buradan sağlık raporu alabilirsiniz. 10 kişiden az personeli olan iş yerleri, sağlık raporunun alınması için aile hekiminize yönlendirmektedir.

Özel Hastanelerden Sağlık Raporu Ücreti Ne Kadar?

Özel hastaneler sağlık raporu için genellikle bir miktar ücret istemektedir. Sağlık raporuna işlenecek olan her tetkik için para istenmektedir. İş yeriniz bir özel hastane ile anlaşmalı ise daha uygun ücretler verirsiniz. Özel hastanelerden alacağınız sağlık raporunun türüne göre 50 ila 400 TL arasında bir ücret ödersiniz.

Devlet Hastanelerinde Sağlık Raporu Ücreti Ne Kadar?

Devlet hastanelerinden sağlık raporu almak, özel hastanelere göre çok daha uygundur. Devlet hastanesinde de yapılacak olan muayenelere göre sizden belirli bir ücret talep edilir. Nefes testi için de ayrı bir ücret istenmektedir. Bu ücretler 50 TL ile 150 TL arasında değişmektedir.

2021 Sağlık Raporu Ücretleri Ne Kadar?

Devlet hastaneleri: 50 TL - 150 TL

Özel hastaneler: 50 TL - 400 TL

Üniversite hastaneleri: 75 TL - 200 TL

Aile hekimlerinde sağlık raporu ücretsizdir.

Sağlık Raporu Alırken Ücretten Muaf Olanlar